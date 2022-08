Alicia Machado denuncia abuso por parte de Donald Trump

Alicia Machado reconocida actriz, ganadora del concurso de belleza Miss Universo reveló situaciones adversas que atravesó con el magnate estadounidense Donald Trump actual ex presidente de Estados Unidos cuya principal característica fue siempre su intensidad al realizar discursos, lo que le provocó popularidad y memes en redes sociales, aunque no todo a su favor.

La entrevista ahora clásica de Yordi Rosado ha destapado situaciones íntimas pero también complicadas y delicadas de los artistas más reconocidos del territorio Mexicano y latinoamericano, ahora fue el turno de Alicia Machado.

Además de los eventos sufridos con Trump la también ganadora de la primera edición de "La casa de los famosos" ahondó en su participación en los concursos de belleza lo cual ocupó gran parte de la entrevista que le otorgó a Yordi Rosado.

Pero el problema en los concursos llegó cuando el millonario Donald Trump se hizo del poder del concurso, fue entonces cuando Alicia detalló que había permanecido secuestrada en la casa de Trump alrededor de 25 días por capricho del magnate y que incluso sufrió "abuso psicológico" de su parte.

"Me acuerdo una vez que en Mar-a-lago, su casa, a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. En ese momento yo era menor de edad", declaró Machado.

Además de que en una ocasión le contó a su padre lo sucedido y por tanto se vio obligada a encerrarse en su habitación ante lo cual Trump intentó entrar diciéndole que quería mantener relaciones sexuales con ella.

Pese a lo delicado de las declaraciones a Machado se le notó seguro relatando lo sucedido y no titubeó en dar más detalles.

"Me traía de mascota en cuanto evento se le ocurría. No era legal que fuera así, yo era Miss Universo, no su dama de compañía", enfatizó Alicia Machado.