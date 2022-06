'Aliarse con el PRI es aliarse con delincuentes', renuncia Rodolfo Walss al PAN

Rodolfo Walss Aurioles, hasta hoy jueves diputado del PAN en el Congreso de Coahuila, renunció este día al Partido Acción Nacional en respuesta a las intenciones que se tienen desde la dirigencia nacional de formar una alianza electoral con el PRI, rumbo a la elección para renovar al Gobierno de Coahuila en el 2023.

Fue mediante un documento que se entregó al Comité Ejecutivo Estatal que el legislador detalló los motivos de su renuncia al PAN, organización política desde la que ha lanzado constantes señalamientos en contra del PRI, de los gobiernos de los hermanos Moreira y actualmente contra la administración que encabeza Miguel Ángel Riquelme.

"Al PAN parece como si intencionalmente lo hubieran dejado morir para justificar la alianza, ahora resulta que al PAN le da miedo competir y perder, si el PAN no está en posibilidades de ganar una elección no es más que culpa del propio PAN, me parece cínico usar la falta de trabajo y acercamiento social, la carencia total de estrategias sociales y políticas, los nulos planes de trabajo, la ausencia de empatía con las causas ciudadanas, como argumento para la alianza... Por otro lado, ¿y sí pierde el PAN qué? No será la primera ni la última, pero en cambio, ir sin alianza sí daría al PAN la oportunidad de recomponerse sin el lastre de llevar cargando a cuestas al PRI y su fango de corrupción, si la alianza gana, gana el PRI, si pierde, pierden todos. En cualquier escenario el PAN es perdedor de este proceso".

Walss señaló que en lugar de privilegiar el tema político el PAN debió apostar por la postura de oposición contra las presuntas irregularidades del Gobierno en Coahuila, especialmente en temas como la deuda a largo plazo, el Metrobús y los actos de corrupción que incluso han trascendido a nivel internacional.

“Para muchos aliancistas, criticar al PRI es vivir en el pasado, esta es una muestra más de la falta de identidad en que han caído muchos panistas, a grado tal, que utilizan el mismo argumento usado por el PRI en la campaña de 2017 cuando se hacía referencia a la deuda... Aliarse con el PRI, es aliarse con delincuentes", sentenció el aún diputado a sus excompañeros en Acción Nacional.