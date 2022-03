Algodoneros presenta a Óscar Robles como su nuevo manejador

El Poder Guinda está listo. Los Algodoneros del Unión Laguna presentaron anoche en el estadio de la Revolución a su flamante mánager para la campaña 2022 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Óscar Robles.

"Hubo otras ofertas tentadoras pero, a veces, uno también como mánager tiene corazonadas, sentí que era la mejor opción, sentí que era un proyecto en donde podíamos aspirar a algo y por eso acepté", comentó el nuevo piloto de la novena lagunera.

El bajacaliforniano que llegó en el mismo vuelo con Santos Laguna desde la Ciudad de México, se mostró complacido con la bienvenida que le prepararon en la casa de los guindas sobre la avenida Juárez, en donde además de medios de comunicación, también estuvieron seguidores y patrocinadores.

"Primeramente, mantenernos sanos, brindar el espectáculo que se merece la afición, esa sería mi primera META, guiar a los muchachos a que todos los días vengan con esa intención de brindarse y que los aficionados se vayan contentos y, de ahí, seguir escalando lugares y poder aspirar al playoff y, porqué no, buscar un campeonato", dejó en claro Robles.

Se dijo agradecido por la oportunidad recibida, dejando en claro que en lo deportivo, buscará mejor las cosas del año pasado.

"Me prometieron un equipo competitivo, con contrataciones bomba y me cumplieron. Eso tiene mucho honor, me hablaron con la verdad, eso es incentivo para tener un equipo ganador", apuntó.

Prometió tener una escuadra aguerrida sobre el diamante, que sin duda se entregará todos los días, para que aficionados y medios se vayan contentos del parque de pelota. "Haremos cosas inolvidables este año, gracias por la confianza".

Además agregó: "Desde la primera llamada que tuve, investigué cómo era la organización y todos me dijeron cosas buenas, por eso tomé la decisión. Sabemos que estamos en una Zona Norte, con 3-4 equipos potentes. Pero estaremos enfocados en nosotros y pelearle beisbolísticamente hablando".

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

Adelantó que desde el primer día, estarán enfocados física y mentalmente, con el gran reto de contar con grandes peloteros, exjugadores de Grandes Ligas y gente consagrada en México.

"Creo en el talento joven y mexicano, esta directiva apuesta por ello y habrá competencia interna. Conozco a varios y eso me ayuda a mí. Saben la clase de mánager que soy y el tipo de persona. Este año será una competencia diferente, por los jugadores que vienen. Siempre he tratado de que ellos vean un manager que les brinde la oportunidad".

A Robles le gusta ganar siempre, mencionando que no le gusta perder ni con su hijo en los videojuegos. "Ese mensaje se los transmito a mis jugadores, nunca darse por vencido tener METAS, este deporte es exigente, día a día".

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

No le gusta hacer un pronóstico a largo plazo ni irse a lo lejos, por lo que están muy enfocados en lo diario: "Si estoy pensando en un cuarto o sexto lugar, no seré un mánager ganador".

Manifestó que no deben preocuparse por algo que no es nuestro equipo, refiriéndose a los rivales que tendrán buscando el título del Norte. "Estamos ocupados por mejorar y realizar ajustes para ganar juegos todos los días. Ya lo verán en el terreno de juego".

No quiso hablar de una probable rotación de abridores, por respeto a su coach de pitcheo que iniciará el miércoles trabajo con los lanzadores: "Tenemos buenas opciones, pero es el plan de empezar antes, verlos y tomar las mejores decisiones junto a directiva y mi staff".

En la presentación estuvieron presentes Guillermo Murra Marroquín, presidente del Consejo de Administración de los Algodoneros del Unión Laguna y Francisco "Chipper" Méndez, gerente deportivo.

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

"Cuando se tienen aspiraciones de ser campeón, hay que recurrir a un líder deportivo ganador, profesional, que comulgue con esa idea y nos ha dado mucho gusto que Óscar Robles, desde la primera vez que hicimos contacto con él, nos haya compartido esa misma ilusión, ese mismo sueño, esa misma hambre de hacer campeón al Unión Laguna", declaró Murra Marroquín.

"En la Laguna tenemos fama de ser muy hospitalarios, buenos anfitriones, de cobijar a quien llega de fuera y queremos darte una calurosa bienvenida, que verdaderamente tú y tu familia, se sientan en casa. Hoy eres el manager que llega de fuera, pero estoy seguro que en muy poco tiempo, te convertirás en un lagunero entregado y orgulloso de vivir en esta región", expresó el mandamás lagunero.

Al término de la presentación, los asistentes en el interior del inmueble, conocieron el nuevo embutacado, así como también la nueva iluminación que se tiene para esta campaña en las torres, con la mayor calidad y emulando a grandes estadios a nivel internacional.