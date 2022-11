Algodoneros de Guasave coquetea con el Sin Hit

Matt Pobereyko salió en una noche inspirada al ponchar a nueve, aceptar un hit en seis entrada y coquetear con el sin hit ni carrera, con lo que llevó a Algodoneros de Guasave a una victoria por blanqueada de 4-0 sobre Sultanes de Monterrey, en el arranque de la sexta serie de la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

El pitcheo de Algodoneros se reafirmó como el mejor en la liga, al no aceptar carrera y recetar 13 ponches a los rivales, con los que llegó a 164 en la temporada. También, fue la quinta blanqueada propinada en la temporada, para ser el líder en el ese rubro. Ahora, el récord de Guasave es de 10-8, llegando a una decena de victorias, que lo mantienen en la parte alta del standing.

Pobereyko (2-2) lució enormidades, ya que en seis entradas aceptó solo un hit, ponchó a nueve, dio una base y no aceptó carrera; luego vinieron Jeff Ibarra, Carlos Morales y Brandon Koch, quien esta vez no entró en situación de salvamento. De manera inmerecida, Carlos Juan Viera (0-1) cargó con la derrota, ya que en cinco entradas y un tercio recibió tres hits, ponchó a un par, no dio base y se llevó tres anotaciones; continuaron Iván Salas, Norman Elenes y Román Peña Zonta.

Algodoneros resolvió el juego en la quinta entrada, cuando le rompió el juego perfecto que llevaba Carlos Juan Viera. Con un out, Ángel Erro se embasó en error del tercera base, Ricardo Serrano, quien tiró mal a primera. En la séptima, los locales cerraron la pizarra con una anotación, la cual remolcó Francisco Hernández con imparable al central, en jugada en la que timbró Keven Lamas.

Héctor Hernández dio hit al derecho para poner corredores en las esquinas, situación en la que Keven Lamas sacó una rola difícil por tercera, la cual se convirtió en bola ocupada productora de la carrera de la quiniela. Algodoneros hizo dos carreras más en la sexta entrada. Cornelius Randolph sacó sencillo al derecho, con el que anotó José Félix. En la misma jugada, el corredor fue tomado en tira y tira, lo que aprovechó Jorge Flores para anotar la tercera rayita de Algodoneros.

Para este miércoles, el segundo juego de la serie será a las 19:30 horas. El duelo de pitcheo anunciado será entre Jesús Broca (1-0, 0.00), por Algodoneros, y Cristian Castillo (1-0, 2.81), por Sultanes.