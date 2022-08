Alex Flores y su 'caliente' bat con Unión Laguna

El bate de Alejandro Flores Carrillo “se calentó” en el momento más oportuno y hoy, el ambidiestro toletero hermosillense está convertido en una peligrosa arma en la ofensiva de los Algodoneros del Unión Laguna.

“Alex” disputó con Fernando Flores el puesto de catcher titular a lo largo de la temporada, mostró un gran avance en su juego defensivo y sobre todo, con un bateo consistente, fue como se ganó su lugar en el Line Up. El espigado joven de 26 años de edad y que ha escrito las mejores páginas de su carrera en el beisbol profesional vistiendo el uniforme del equipo lagunero, anhela alcanzar logros importantes con la franquicia que prácticamente “lo vio nacer” como pelotero en la Liga Mexicana.

Durante el mes de junio, Flores Carrillo le dio a la bola para .350, aunque no dio jonrones y fue baja su producción de carreras, pero en julio, aunque el promedio bajó a .288, el alcance de sus batazos creció en grande, con 5 cuadrangulares y 14 impulsadas, aporte que ayudó al equipo Guinda a tener su mejor mes de la campaña: “gracias a Dios, las cosas se han ido dando. Mi intención siempre es aportar lo mejor de mí, tratar de hacer mi parte, lo que me corresponde y con eso ayudar a que el equipo sume victorias”, aseguró en entrevista.

Más que ajustes en su bateo, Alejandro se ha enfocado en tomar ritmo, lo que le ayuda a ver mejor la bola y a hacer contactos más sólidos: “yo creo que es la consistencia de juego. Mientras esté en ese ritmo, jugando de manera constante, agarras mejor feeling a la hora de batear y con eso, las cosas se te dan, por ende”, complementó.

Para tener el bat del sonorense todos los días en el Line Up de los Algodoneros, el mánager Ramón Orantes le ha asignado la responsabilidad de jugar en el jardín izquierdo, una posición que no es habitual para Flores, pero a la que no rechaza, pues su deseo es estar en la alineación: “es una posición que no conozco del todo, no esperaba jugarla y menos en estas instancias del primer playoff, pero aquí voy a estar preparándome, tratando de sacar lo mejor de mí y aprovechando esa oportunidad para ayudar al equipo, mientras esté en el terreno será bueno para mí y trataré de ayudar a que se consigan los objetivos”, sentenció Alex.