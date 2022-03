Alemán habla en exclusiva sobre su video en Torreón y agradece a sus fans laguneros

La mañana del pasado domingo, el rapero Alemán, llegó a la Comarca Lagunera para realizar el video de su nuevo tema, So High.

Su presencia en la región, alborotó a sus fanáticos quienes lo buscaron en los sitios que grabó: Plaza de Armas, Museo de la Moneda, un antiguo edificio de Morelos y Cepeda y Calzada Colón esquina con Juárez.

Adolescentes y personas maduras amantes del rap querían una foto con Alemán o tan solo saludarlo. Algunos lo lograron, mientras que otros se quedaron con las ganas.

En medio de la algarabía, el oriundo de Cabo San Lucas, atendió en exclusiva a El Siglo de Torreón en el segundo piso de un hotel de la avenida Abasolo.

La cita ya estaba pactada, aunque un imprevisto ocurrió. Tres personas se hicieron pasar por representantes de esta casa editora, sin embargo, cuando casi llegaban a Alemán fueron descubiertas, personal del artista les pidió que se retiraran de una forma tranquila.

Se confiesa. El cantante, Alemán, dio a conocer que fue su padre quien le inculcó el gusto por el rap.

El intérprete se hallaba en la terraza de dicho piso con su equipo y representantes de Terregal Films, empresa liderada por Anwar Safa, misma que se encarga de hacer el clip de So High.

Al dar las 8:20 de la noche de ayer, se retiró de ahí para atender a El Siglo de Torreón. Con un jersey del equipo de Hockey, Los Ángeles Kings se acomodó en un sillón negro, dispuesto a hablar de todo.

Con una sonrisa de oreja a oreja, aceptó al inicio de la charla que durante estos días, se volvió el tipo más buscado en la Comarca por los habitantes que siguen su propuesta musical.

"La verdad no esperaba esta respuesta de la gente. Sé que aquí en Torreón a la raza le gusta mucho mis rolas, pero no imaginaba que la respuesta fuera tan grande: estoy contento porque nos dieron permiso las autoridades de hacer el video de So High.

"Es una gran proeza que tenía que ir de la mano con el gobierno y con todos en Torreón porque algo así tan grande, no podríamos haberlo hecho solos, ocupamos ayuda y aquí en Torreón nos la dieron. Ahora sí que estamos haciendo cine de la mano de Safa, a quien admiro bastante; en verdad, Torreón les agradezco todo el apoyo estos días", comentó y agregó que desea saldar su deuda con la Comarca, ya que se canceló un concierto que daría en 2021 en la Feria de Torreón.

"Fue una lástima que no pudimos hacer ese show. Espero que en este 2022 podamos dar un espectáculo, pero gratis para que vaya toda la raza. Quiero marcar historia en Torreón y todos lados. Torreón, los quiero machín", manifestó.

Antes de que se fuera a cenar unos tacos, Alemán reveló la historia del video oficial de So High, que podría estrenarse aproximadamente en un mes."El clip trata de un plan que realizan amigos de toda la vida. Les adelanto que vamos a robar, pero para ayudar a la gente necesitada, tipo Robin Hood. La rola habla de la amistad, de ser leal a tu gente y de seguir un plan que tienen de ir juntos".

Emocionado. Reveló que se sintió muy bien en Torreón

El pasado lunes, un fan trató de quitarle su gorra a Alemán, algo que no le molestó, pero sí aclaró que él jamás ejecutaría tal acción.

"Siempre pasa. Se junta la raza y luego quieren mi gorra o lentes, siempre quieren quedarse con un recuerdo de uno o de cualquier artista. Yo no le quitaría nada a nadie, y menos una gorra porque para muchos una gorra es su corona".

Por otro lado, Alemán comentó que fue su padre quien sembró la semilla del rap en él y hasta ahora ha rendido bastantes frutos.

"Gracias a mi papá nació el amor por el hip hop y todo chido. También en el centro de Los Cabos, con mi gente se refrendó mi amor por este género".

Erick Raúl Alemán Ramírez (Su nombre completo) aprovechó la entrevista con El Siglo para compartir las bondades del rap y de la cultura del hip hop."Esta cultura es muy bonita. Te enseña muchos valores buenos. Lo que soy, lo soy por el hip hop. Éste te enseña valores como no robar, ser leal a tus 'compas' y salir adelante. Yo a mis hijos les voy a heredar el hip hop".

Al preguntarle hacia donde lo está llevando el rap, contestó que, "hacia el éxito. Cada vez soy el güey que más quería convertirme desde niño. Estoy feliz".

Alemán está consiente de que en la Comarca Lagunera hay bastante talento, tan es así que mencionó artistas locales como Rabia Rivera y Los Caballeros del Plan G.

"Rabia es una gran rapera. También están amigos como 871, esos batos son de acá y le dan muy perrón. Están los Caballeros del Plan G, ellos marcaron la historia del hip hop mexicano".

Alemán, ya tenía hambre. La entrevista cabo no sin antes reiterar su agradecimiento a La Laguna por el apoyo brindado estos días.

"Los quiero mucho. Espero volver pronto. Por la comida igual y sí me quedaría un buen rato a vivir por acá. Me encantaron los burritos y las gorditas".

Regresará Santa Fe Klan

El cantante, Santa Fe Klan se reporta listo para regresar con todo a la Comarca Lagunera.

Como parte de su gira, Mar y Tierra, el artista se presentará el próximo 15 de mayo en el Coliseo Centenario de Torreón.

Fue el propio recinto el que confirmó en sus redes sociales la actuación del intérprete de El circo.

La venta de boletos comenzará este viernes. Los costos van de los 400 a los mil 700 pesos.

Santa Fe Klan se presentó con gran éxito el 3 de septiembre de 2021 en la Feria de Torreón.