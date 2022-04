Alegría, poder y música; Yangervis Solarte aporta su sello al Unión Laguna

Experiencia y alegría, además de muchos batazos, es lo que Yangervis Solarte busca aportar a los Algodoneros del Unión Laguna, con quienes realiza la pretemporada y ya cuenta los días para debutar en la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Nacido hace 34 años en Valencia, Venezuela, Yangervis Alfredo Solarte se inspiró en el recordado infielder, Ronny Cedeño, para adoptar al beisbol como su profesión, la cual desempeña desde que era adolescente y ahora, con pasado en las Ligas Mayores y en la pelota de Japón, ha llegado a vestirse de Guinda para tratar de ayudar al Unión Laguna a ganar su primer campeonato desde 1950. "Pituki" vivirá su segunda temporada en LMB, luego de que el año pasado jugó para los Diablos Rojos del México, por lo que confía que su adaptación se dará temprano en esta campaña, para comenzar a reventar la pelota desde los primeros juegos del rol regular.

AGRADECIDO

En exclusiva para META, Yangervis expresó su compromiso con los Algodoneros y su gratitud por tener otro año de beisbol por delante: "Estoy muy contento por la oportunidad de estar aquí, con un nuevo equipo, con nuevas expectativas y haciendo lo que es la pasión de uno, jugar al beisbol. Toca dárselo todo a Dios y ayudar al equipo. Soy agradecido con cada oportunidad que se me ha presentado en mi carrera, toca aprovecharla, dar lo mejor de sí y salir adelante, llevar a este equipo a playoffs y a una final, que creo que podemos hacerlo", declaró quien llegó a ser cuarto bat de los Yanquis de Nueva York.

Solarte se toma con suprema seriedad, su compromiso con el Unión Laguna, considerando que para él, hoy por hoy, el jugar en Liga Mexicana es como jugar en Ligas Mayores: "todo depende de cómo tú tomes las cosas. Esto para mí es Grandes Ligas, no cambia, es beisbol, que a nivel mundial es igual en todos lados, tienes que llegar y hacer tu trabajo, lo único que cambia es lo financiero, pero ésta es una liga muy buena, con muchos jugadores que estuvieron en Grandes Ligas, muchos jugadores que podría decir que son de Grandes Ligas en México, así que hay que ponerle seriedad a este juego".

JUGAR DURO

Con apenas unos días en La Laguna, Yangervis ya se siente como en casa, en un gran grupo de peloteros que le han recibido muy bien y en el que confía para explotar su talento, bateando por ambos lados del plato: "Siempre desde pequeño he bateado a las dos manos, no siento diferencia, me siento cómodo en ambos lados y por eso las trabajo igual, a diario. El estadio está bien, el grupo es lo que más me gusta, el mánager nos ha tratado demasiado bien, con mentalidad de grandeza, se lleva bien con todo el mundo y eso es lo importante en un equipo, esa energía, ese positivismo que él transmite hasta en la práctica, eso es importante en este juego", dijo.

"Tenemos mucha armonía, gritamos, jugamos entre nosotros. Siento que así mismo va a ser cuando empiece la temporada, ya los muchachos jóvenes de aquí tienen mucha experiencia en la liga y nos ayudan a nosotros a adaptarnos, porque así tú hayas jugado en Grandes Ligas, siempre tienes que adaptarte al sistema de la liga. Gracias a Dios, yo pude jugar aquí en México el año pasado, me adapté un poco, así que tengo confianza y voy a dejar mi energía en cada juego, me caracteriza jugar pelota alegre, darle soporte a mis compañeros y jugar duro", añadió.

El venezolano ya sintió el calor de los aficionados laguneros, quienes acudieron en buen número durante el juego amistoso del pasado domingo ante Durango, en el estadio de beisbol de la Revolución: "Me sorprendió, fue un juego de pretemporada y ya había mucha gente. Cuando la fanaticada viene a darte ese apoyo, tú te motivas más, aunque estés concentrado en el juego, se siente esa fuerza y esa motivación, de verdad que está bien la cosa, espero que todo salga bien, tener una temporada sólida, hacer los playoffs y llegar hasta la final, que es lo importante".

MÚSICO

De manera paralela a su carrera como pelotero profesional, Yangervis Solarte ha incursionado en la música, específicamente en el género urbano, ya cuenta con algunos temas y durante su estancia en el Unión Laguna buscará la inspiración para seguir componiendo: "Sacar tiempo ha sido un poco el problema. Más que nada lo hago por mis hijas, que se motiven, ellas sí cantan, yo trabajo en eso, en componer las canciones y ponerle un poquito de parte de mi vida, es un hobbie que tengo y quiero transmitirle a las personas que quieran salir adelante, no importa en lo que sea, cantando, bailando, a mí me gusta hacer esas cosas, lo hago con mis hijas".

"Tengo como unos quince temas, pero solamente he sacado dos, yo creo que en unas dos semanas voy a sacar uno más a plataformas digitales, es un proceso que tienes que llevar y dedicarle tiempo, como el beisbol, hay que hacerlo todos los días", sentenció el alegre infielder que jugara para Yanquis, Padres de San Diego, Azulejos de Toronto y Gigantes de San Francisco, en las Ligas Mayores.