Alddea espera apoyo de nueva alcaldesa

De esta nueva Administración Municipal de Gómez Palacio, la Asociación Lagunera de Defensoría Animal (Alddea) espera una apertura total para el resto de las asociaciones y rescatistas y que en verdad se pueda contar con un Centro de Atención Animal, esto luego de que en la pasada gestión no se tuviera esa oportunidad.

"Esperamos con la alcaldesa (Leticia Herrera) una apertura total… realmente estaba una persona que odiaba a los animales y no tenía un control. A mi me da gusto porque entra una alcaldesa con pantalones que sabe dirigir, que no es la primera vez que es alcaldesa y que sabe a lo que va", dijo Grisel Plata, representante de la asociación.

Mencionó que en esta administración se espera que se levante el Centro de Atención Animal como lo dicta la Ley General de Bienestar Animal.

Adelantó también que buscará un acercamiento con quien sea designado encargado de dicha área en Gómez Palacio. Recordó también que existe un juicio de amparo en torno al caso del perro Morgan que mordió a una menor de la colonia Campillo Sáenz, cuya adopción y/o resguardo para la asociación fue negado por la Dirección de Salud Municipal que en su momento dio a conocer que fue sacrificado.

"Morgan debe estar con vida porque se presentó un juicio de amparo, entonces espero que ella nos de la apertura que debe existir hacia las activistas", dijo la representante de la Alddea.

Aclaró que en caso de que el can hubiera sido sacrificado se emprenderían acciones legales en contra de los exfuncionarios de Salud Municipal por haber hecho caso omiso al amparo.

Así mismo, comentó que espera que haya personal que reúna todos los requisitos para estar al frente de un Centro de Atención Animal, "que la alcaldesa de verdad tome como ejemplo a la anterior administración y avancemos y así se deje de señalar al gobierno como el primer maltratador (de animales)", recalcó.