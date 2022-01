Alcocer afirma que López Obrador podría regresar a sus actividades el 17 de enero

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), consideró que al tener un cuadro "muy sencillo" de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a sus actividades normales el próximo lunes 17 de enero.

En la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el secretario Alcocer indicó que no es el médico tratante de López Obrador, pero aseguró que el gabinete de salud está preparado para "cualquier contingencia" que se pueda presentar.

"No soy el médico tratante del paciente porque es un cuadro muy sencillo, muy claro lo ha definido, que mejor que verlo (al presidente, quien se conectó a la mañanera desde su oficina en Palacio Nacional) y desde luego con cuidados que se requieren en estos casos. Sin embargo tenemos y seguiremos estando, como siempre, desde hace muchos tiempos, comunicación directa con él, para precisamente si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, salir adelante. Considero, y lo aclaro, el acuerdo que ya estamos señalando, esta situación dura no dos semanas como está para las otras ocasiones, sino en este caso una sola semana y que desde luego le permita sanar el tejido de su garganta la parte superior de la laringe para que esto le permita pues trabajar y que desde, luego esté más claro en su voz. Pero más allá de eso, puedo señalar otra cosa, estamos preparados para cualquier contingencia, como lo podemos y debemos estar preparados para toda la población, no hay ninguna diferencia, en este caso por lo tanto no hay más que ver al paciente que va evolucionando muy bien", dijo el titular de la Ssa.

"¿El próximo lunes estaría regresando el presidente, calculando?", se le preguntó.

"Calculando así es, es una opinión general. Reitero, que lo mismo para otras personas y desde luego, el que sea nuestro jefe máximo no quiere decir que tenga una trato diferenciado, es el mismo y esperamos que para la próxima semana y si él está en condiciones de hablar en forma reiterada para no molestar ese tejido, adelante, y esto desde luego es lo que les puedo decir", respondió Alcocer.