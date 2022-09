Alcaraz gana el US Open y es número 1

La precoz amalgama de valentía y madurez de Carlos Alcaraz ya lo tiene en la cumbre del tenis.

El portento español de 19 años derrotó ayer a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 en la final del Abierto de Estados Unidos para conquistar su primer título de Grand Slam y convertirse en el hombre más joven en ascender a la cima del ránking de la ATP.

Lo hizo en apenas su octava presentación en una de las cuatro grandes citas del tenis, y la segunda en el cemento de Flushing Meadows.

"Es algo que he soñado desde que era un niño", dijo Alcaraz, quien esencialmente sigue siendo una criatura.

"He trabajado muy duro para ello. Me cuesta hablar ahora mismo. Son tantas emociones", añadió durante la ceremonia de premiación.

Señalado para ser el próximo gran fenómeno del tenis masculino, el relevo que el deporte nerviosamente ansía ante la eventual partida de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

No le tembló el pulso al acometer a las enormes expectativas.

Alcaraz no tuvo que exprimirse al máximo de cinco sets como en sus tres rondas anteriores. Pero por momentos evidenció el desgaste físico de una última semana tan increíble como agotadora.

Cedió el segundo set sin apelaciones y quedó expuesto a un par de puntos para set, con el marcador 6-5 en el tercero. Pero su temple de campeón resurgió para levantar cada uno de ellos, dando rienda suelta a la sutileza de sus devoluciones de volea.

Ruud fue el que acabó mostrando cansancio en el desempate que se precisó para terciar el set. Al ver la oportunidad, Alcaraz pisó a fondo el acelerador en ese momento y se llevó su primer tiebreak de todo el torneo.

Un quiebre en el cuarto parcial bastó para que Alcaraz se encaminara a la victoria en la primera final en la historia de los Slams que enfrentó a dos jugadores que al mismo tiempo buscaban su primer gran campeonato y la cima del ránking computarizado que comenzó en 1973.

Ruud quedó 0-2 en finales de Grand Slam, sucumbió ante Nadal en la definición del Abierto de Francia en junio.

"Ojalá que estas dos experiencias me sirvan de algo. Espero no volver a cruzarme con un español si vuelvo a estar en otra final de un Slam", bromeó Ruud en una rueda de prensa. "Ellos saben lo que hacen en las finales de Slam. Que sea alguien que no sea español".

El partido culminó con un saque abierto de Alcaraz que Ruud no pudo devolver.

Un año atrás, en su primer US Open, Alcaraz alcanzó los cuartos de final, instancia en la que abandonó ante Felix Auger-Aliassime por un problema físico. Era apenas el número 55 del ránking.

Un año después, Alcaraz simplemente fue un gladiador indomable.

Jugó cinco sets ante Marin Cilic, el campeón del US Open de 2014, en los octavos de final, un duelo que culminó a las 2:23 de la madrugada. Luego siguió contra Jannik Sinner en los cuartos de final, una batalla electrizante de 5 horas y 15 minutos que terminó a las 2:50 de la madrugada, con Alcaraz levantando una bola de partido. También remó cinco sets contra Frances Tiafoe en las semifinales.