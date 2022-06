Alcaldesa electa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, recibe su constancia de mayoría

La alcaldesa electa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, recibió su constancia de validez y mayoría en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, misma que legitima su triunfo en las urnas del pasado 5 de junio.

Fue acompañada por los representantes de las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD que confirmaron la alianza Va Por Durango a través de la cual ganó la Presidencia Municipal, además de representantes de diferentes sectores populares del PRI y de su sobrino Ernesto Herrera Reza.

Leticia Herrera es ahora la primera mujer en el estado de Durango que por tercera ocasión gana la Presidencia Municipal y de su ciudad.

Foto: DIANA GONZÁLEZ / EL SIGLO DE TORREÓN

"Dicen que halago en boca propia parece vituperio pero pues ya lo demostré por tercera ocasión y yo le doy las gracias a mi partido (PRI), al PRD, al PAN, en que hayan pensado en su amiga Lety y yo también al haber aceptado participar en esta contienda porque estoy segura de lo que quiere la gente, conozco mi tierra, conozco mi pueblo, sé que necesita cada colonia", dijo la alcaldesa electa.

Mencionó que sobre todo está consciente de que los ciudadanos esperan un nuevo trato en la manera de ser escuchados y atendidos por las autoridades municipales.

Foto: DIANA GONZÁLEZ / EL SIGLO DE TORREÓN

Dijo estar consciente "sobre todo la injusticia de que los traten mal, de que no los atiendan, eso no se vale. Eso no es de un buen político porque por algo estamos pidiendo un voto; porque queremos llegar a donde queremos llegar ¿y ahora resulta que llegamos y no atendemos a la gente como se merece? No! El pueblo pone y el pueblo quita", declaró ante los medios de comunicación.

Mencionó que está muy contenta y orgullosa de no haber fallado en esta elección a su padre don Carlos Herrera (Q.E.P.D.), a su familia, sus hijas, a sus nietos y recordó que como lo prometió en campaña desde el primer día y con su constancia en mano empezará este mismo jueves a recorrer el municipio.

"Para ver qué es lo que hace falta, que necesitan aunque yo ya tengo conocimiento de en qué colonias y en qué comunidades rurales hacen falta muchas cosas pero empezamos ya a recorrerlo porque no queremos perder más tiempo. La ciudadanía merece ser atendida de inmediato y eso es lo que voy a hacer", aseguró.

Respecto al proceso de entrega-recepción dijo que está preparada para cualquier situación que se pueda dar pero que esperará que sea el momento indicado para este proceso en el que su equipo verá cómo encuentran la administración municipal pero reiteró que el objetivo principal es trabajar por el bien de la ciudadanía. Agradeció al pueblo de Gómez Palacio por darles tanto a Esteban Villegas como a ella la oportunidad devolverles a servir.

"Soy la primera mujer en el estado de Durango que por tercera vez va a ser alcaldesa de Gómez Palacio y gracias por esa confianza depositada en nosotros no les vamos a fallar. Ya estuvo ayer el gobernador electo Esteban Villegas (gobernador electo) poniéndonos de acuerdo con nuestro amigo Homero Martínez (alcalde de Lerdo) para empezar ya a trabajar los proyectos que tenemos", aseguró.

La constancia de mayoría acredita a Herrera Ale como presidenta municipal electa de Gómez Palacio para el período 2022-2025, tras haber obtenido más de 67 mil 254 votos. Alcanzó la victoria al obtener la mayoría de la votación del total de 456 casillas electorales instaladas en el municipio pues su más cercana competidora de la coalición Juntos Hacemos Historia que encabezó Morena, obtuvo 47 mil 305 votos.