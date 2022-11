Alcalde de Torreón se pronuncia a favor de la alianza PRI-PAN-PRD

Ante la posibilidad de que se conforme una alianza entre PRI, PAN y PRD en Coahuila, de cara a la contienda por la gubernatura, el alcalde Román Alberto Cepeda González, se pronunció a favor.

"Yo estoy ocupado y preocupado por seguir trabajando y concluir el primer año de mi gobierno, y evidentemente todo lo que refleje unidad y una alianza que sea para el bien de Coahuila y del país, y por supuesto de La Laguna y Torreón, siempre será buena, yo creo que trabajar en coincidencias, en buena coordinación, en buena lid, y con puntos claves donde todos nos beneficiemos", manifestó.

"Yo creo que hay que dejar al margen mucho del tema de las ideologías, hay que poner en suerte el interés mayor, que es el interés de Coahuila y de todos los coahuilenses", expresó.

ASPIRACIONES

Sobre sus aspiraciones para contender por la candidatura de su partido a la gubernatura, el edil dijo que se mantendrá firme con ello y reiteró que el día que no tenga aspiraciones, se dedicará a otra cosa.

"Lo he dicho con mucha claridad, y creo que el gobernador también ha sido claro, y los partidos, yo sigo trabajando por Torreón y para Torreón, es mi primera responsabilidad, es lo número uno, es lo que me ocupa y me preocupa siempre, pero bueno, siempre estaremos ahí, como cualquier alcalde de Torreón o de otra ciudad como Saltillo", comentó.

Como se informó en El Siglo de Torreón, los dirigentes del PRI, PAN y PRD se reunieron en Saltillo en lo que sería el inicio para sentar las bases de la alianza.

"Yo voy a seguir firme pero con la madurez y la responsabilidad que los momentos y las circunstancias ocupan, lo he hecho toda mi carrera y lo seguiré haciendo, yo creo que primero está anteponer los intereses de Torreón y de Coahuila, y por supuesto de que, si en algo podré servirle a Coahuila, siempre estaré puesto", dijo el alcalde.