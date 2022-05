Alcalde de Torreón se lanza contra presidente de Colegio de Ingenieros Civiles

"Que se ponga a trabajar" fue lo que contestó este martes el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Daniel de la Garza Ferrer, quien afirmó que no se ha atendido la rehabilitación de la red hidráulica y que se sigue "atendiendo la sintomatología y no las causas" respecto a la falta de agua potable en la ciudad.

En un tono de molestia, el mandatario municipal reprochó al líder de los ingenieros en la región sobre las causas de sus señalamientos, argumentando que podrían obedecer a su interés por conseguir alguna obra de parte de la autoridad municipal, además de algunos aspectos políticos que tienen antecedente en la elección pasada por la presidencia municipal.

"Yo le recomendaría que se pusiera a trabajar, en segundo término creo que lo más importante es que no puedes priorizar la política por encima de los resultados, tampoco se consiguen obras a través de declaraciones, creo que el trabajo es lo que prevalece, yo respeto su opinión pero creo que su candidato no quedó... yo le pediría que ponga por encima el desarrollo de Torreón, no sus aspiraciones personales, desconoce profundamente lo que es la administración pública, insisto, las obras que él busca en lo personal, no se hacen con declaraciones, esas se hacen y se realizan con trabajo, yo lo invito que se ponga a trabajar", insistió Cepeda.

Además le lanzó un llamado a De la Garza Ferrer para que "deje el protagonismo", lo que aseguró que beneficiará a la cámara que representa y al municipio de Torreón como tal.

Cuestionado respecto a la falta de agua que se ha estado viviendo en Torreón, así como a la reacción de las autoridades municipales que, hasta este mes de mayo no ha sido suficiente para dar solución a la mayoría de los sectores, el alcalde negó que se haya "minimizado" la problemática, por el contrario apeló a que han ocurrido más situaciones como el vandalismo, los apagones de parte de la CFE y omisiones del gobierno pasado que han afectado de manera considerable en el trabajo del Ayuntamiento actual, aunque en todo caso se mantiene el trabajo diario para tratar de dar solución a todas las quejas de la población sobre el agua.

"Por supuesto que no, pero ustedes lo han visto, al final del camino creo que no es minimizarlo, por el contrario, hay mucho trabajo, yo he dado desde el primer día de mi gobierno las declaraciones en función de agua saludable, de la tarea que tenemos, hemos tomado el toro por los cuernos en función de saber qué está pasando... Le hemos invertido lo que no se le invirtió en toda la administración anterior, en 130 días invertimos lo que no se le invirtió en toda la administración anterior", afirmó.

Cabe recordar que El Siglo de Torreón publicó este martes una entrevista con el líder del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Daniel de la Garza Ferrer, quien advirtió que "la autoridad no ha transmitido la gravedad que existe en el tema del agua", además de criticar la falta de obras de "gran impacto" en lo que respecta al agua potable.