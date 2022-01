Alcalde de Torreón reacciona a encuesta de seguridad del Inegi

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reaccionó a los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, misma que indicó que habitantes de la Comarca Lagunera se sienten más inseguros en sus entornos que respecto a septiembre de 2021.

Señaló el mandatario que dichos resultados no reflejan el trabajo y las políticas implementadas por la reciente administración municipal en Torreón, misma que ha apostado al equipamiento y otras acciones relacionadas a la vigilancia coordinada con autoridades estatales y municipales.

Dijo que no se trata de desacreditar los resultados, pero en temas de percepción de inseguridad, su administración opta por escuchar directamente a la población que vive en Torreón, esto más allá de valorar estudios como los de la ENSU que propone periódicamente el Inegi.

"Mira lo que te puedo decir es que vamos a estar trabajando permanentemente por la percepción ciudadana, yo creo que ustedes (prensa) lo han visto, quien no lo ha visto pues no vive aquí, no sé dónde vivas tú, pero la presencia de seguridad, de las patrullas, del equipo de investigación y de prevención está presente y yo sí vivo en Torreón, yo no había visto eso, no desestimo y no lo hice ni siquiera en campaña lo que se haya hecho antes, lo que sí doy cuenta es de lo que se ha hecho desde el día primero y sí sé que eso no se había hecho antes, esto te lo puedo afirmar".

Fue durante esta semana que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los más recientes resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la cual se da cuenta que el 46.4 por ciento de los habitantes encuestados en Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo manifestaron que vivir en su ciudad es "inseguro", esa cifra representa un incremento con respecto a septiembre de 2021, cuando la zona de La Laguna (incluyendo Torreón) registró un 41.8 por ciento.

Cepeda además destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otros años, se mejoraron aspectos como el equipamiento de los elementos, mismos que además no estaban completos al ser comparados con las cifras oficiales que se reportaron, además del equipamiento en mal estado; de lo anterior dijo que no ha hecho mayores señalamientos debido a que su labor es "dar resultados", no exhibir ese tipo de situaciones.