Alcalde de Torreón prevé más cambios en el Ayuntamiento

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, dijo que hay algunas subsecretarías que se mantienen acéfalas dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que pudieran darse algunos otros enroques de personal dentro de su administración.

Esto en relación al movimiento que se hizo en la dirección del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde salió Carlos Alberto Bustos Rodríguez y quedó en su lugar Claudia Marlene Martínez Valdés, lo cual ya se había previsto, pues se invitó a Bustos a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Religiosos, que estaba acéfala.

"Es posible que haya algunos otros movimientos más adelante, ahorita no los tenemos previstos pero no los descarto tampoco, al final del día no obedece a ningún otro orden más que a un reacomodo de un engranaje, que vaya funcionando mejor todo, todo es perfectible, incluso las decisiones, también, que estamos tomando desde la alcaldía, y en todas las direcciones, se tienen que ir redireccionando en función de como los tiempos lo van indicando", expresó.

TAMBIÉN LEE Confirman salida de Carlos Bustos como director del DIF Torreón; le dan otro nombramiento

El presidente adelantó que "pronto va a haber otros movimientos también para ir completando", esto en lo que corresponde a otras subsecretarías, dentro de la Secretaría del Ayuntamiento; no obstante, insistió en que son temas que se van generando conforme a las necesidades en su gestión.

"No quiero prever nada, pero creo que es importante que tengamos la capacidad, como administración, de todo lo que sea perfectible", comentó, "no es porque alguien lo haya hecho bien o mal, es para el mejor funcionamiento de todo".

Cepeda González reiteró que hay algunas posiciones que no están ocupadas y que sí requieren de personal, por lo que no descartó que se pudieran presentar otros enroques en su gestión.

Cabe señalar que este sería el primer movimiento que se realiza a 101 días del gobierno que encabeza el alcalde.

VER MÁS Nombran a Claudia Marlene Martínez como nueva titular del DIF en Torreón

Se anunció la salida de Carlos Alberto Bustos

Desde inicios del mes de abril, El Siglo de Torreón informó que el personal del DIF tenía la presunción de que Bustos ya no estaba al frente del sistema DIF en este municipio, pues dejó de asistir a la oficina y dejó de atender su puesto, sin embargo, al cuestionar sobre el tema a las autoridades municipales, rechazaron la versión de un enroque en la administración municipal.

El propio Carlos Bustos aseguró a este medio que él seguía siendo el director general del organismo descentralizado y el alcalde declaró que el DIF no estaba acéfalo y negó la renuncia del funcionario.

Unos días más tarde, el edil advirtió que se podrían cerrar ciclos y abrir otros, en relación a posibles modificaciones en el gabinete.

Para el 2022, el Municipio de Torreón proyecta una erogación anual de 2,880 millones 722 mil 508 pesos en su estimación de egresos global, 92 millones de pesos serían para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).