Alcalde de Torreón inaugura plaza y vecinos le exigen agua y seguridad

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, inauguró este miércoles una nueva plaza pública en la colonia Jardines del Sol, ubicada en la zona Norte de la ciudad.

Durante el evento, realizado con media hora de retraso, las vecinas del sector exigieron el abasto de agua potable en sus viviendas, así como una mayor presencia de agentes de la Policía Municipal, de la que externaron diversas quejas y con casos específicos en los que no hubo respuesta positiva y pese a llamar en reiteradas ocasiones.

Las autoridades municipales destacaron el rescate de ese espacio que anteriormente era un terreno abandonado, lleno de basura doméstica, animales muertos y zona de reunión para quienes se dedican al vandalismo o los robos.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, explicó que la plaza tuvo una inversión de 840 mil pesos, que se aplicaron en la instalación de juegos infantiles, la construcción de un auditorio de eventos, iluminación completa, pintura, construcción de andadores y la colocación de aparatos de gimnasio al aire libre, además de la colocación de árboles nativos de la región.

Lo anterior fue agradecido por los vecinos que ahí se dieron cita, aunque también pidieron directamente al alcalde atender otros pendientes de "prioridad", como el caso de la falta de agua potable, de mayor seguridad y de la realización de actividades sociales en su sector, afirmaron que han sido abandonados por las autoridades desde hace varios años.

"Le encargamos mucho el tema del agua potable, no tenemos, también la seguridad, aquí no viene la patrulla... Son las peticiones que me hicieron los vecinos y pues, darle las gracias por la plaza" , señaló la señora Martha Leticia García, vecina del sector.

En otro momento de la inauguración las vecinas incluso le mostraron al alcalde recibos pagados de Simas, por lo exigieron tener el servicio de agua potable y también de un drenaje adecuado.

Ante los reclamos, el alcalde Cepeda se comprometió a ordenar una brigada de atención integral en la colonia durante los próximos días, además hizo énfasis en que ya se está "trabajando" para dar soluciones a todas las colonias en el tema del agua potable, principalmente con la perforación de pozos propios y con estrategias emergentes como el acarreo en pipas, llenado de megatanques con apoyo de empresa y eliminación de fugas, entre otras.