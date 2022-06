Alcalde de Torreón defiende aumento en límite de velocidad en periférico y carretera a San Pedro

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se dijo respetuoso de la opinión de colectivos que han criticado el reciente aumento del límite de velocidad en vías como el periférico y la carretera a San Pedro, esto al pasar de 60 hasta los 80 kilómetros por hora, sin embargo defendió la medida al señalar que se busca una adaptación a las legislaciones nacionales y hasta internacionales.

La medida fue aprobada la semana pasada por unanimidad de votos en Cabildo de Torreón, según las propias autoridades municipales se busca empatar criterios de movilidad con la Ley General de Movilidad, además de aplicar efectivamente un reglamento a nivel municipal y tomando en cuenta que la velocidad máxima en esas rúas casi nunca era de 60 kilómetros por hora.

Sobre el rechazo a dicha medida que mostró el colectivo “Ruedas del Desierto”, el alcalde señaló que se encuentra dispuesto a escuchar todas las voces ciudadanas, además justificó el aumento del límite de velocidad aludiendo al tema federal.

“Yo respeto mucho la opinión, siempre es un tema que no se decidió por una determinación de carácter unilateral, es un tema que se estudió y que es lo correcto, que debe de ser, es un tema incluso que estaba pendiente, que por alguna razón no lo han hecho, esto no implica que (con) el aumento de velocidad vaya a haber más o menos accidentes, al contrario”.

Afirmó que los percances que han estado ocurriendo en la carretera Torreón-San Pedro o en el periférico han sido en su mayoría por otras causas ajenas al exceso de velocidad, especialmente del consumo de alcohol entre los conductores y conductoras.

(ARCHIVO)

“El aumento en (límite) de la velocidad no implica que vaya a haber más o menos accidentes, al contrario, el tema es que se han dado, o los incidentes que se han dado, particularmente en las dos vías en las que se aumentó la velocidad, tiene que ver por otro tema, no por la velocidad, es por exceso de velocidad que es mucho más que esta, o por otro tipo de temas que va el alcohol de por medio, entre otras cosas".

Cepeda señaló que que el aumento en los límites de velocidad en periférico y carretera a San Pedro no serán medidas que se apliquen sin mayor acompañamiento de la autoridad, señaló que se tiene proyectada una estrategia de vigilancia integral de parte de la Dirección de Movilidad, misma en la que se privilegiará la fluidez en estas "vías de alta velocidad", esto dentro de lineamientos que se marcan a nivel internacional en temas de vialidades y movilidad.

De acuerdo a informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el tener velocidades vehiculares cada vez menores en las ciudades reduce las estadísticas de lesiones graves y muertes por accidentes.

"Las evidencias obtenidas a nivel mundial demuestran que las calles con límites de velocidad bajos reducen el riesgo de sufrir lesiones graves y salvan vidas... Las calles más seguras y que cuentan con los límites de velocidad más bajos animan a prescindir del vehículo y optar por caminar e ir en bicicleta. Además, un menor número de vehículos hará que disminuya la contaminación del aire y las emisiones de CO2 (incluso de los vehículos eléctricos) y supondrá mayores beneficios para la salud derivados del aumento de la actividad física", informó la ONU en su portal informativo durante el año pasado.