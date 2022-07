Alcalde de Torreón asegura que no aceptará presión para subir tarifa del transporte público

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que no será permitido "ningún abuso", ni cederán a presiones de parte de los transportistas, esto respecto a la solicitud que recientemente expresaron para subir la tarifa del pasaje a 17 pesos.

El mandatario indicó que buscarán negociar dentro de los términos de la ley y la razón, toda vez que se trata de un asunto que tiene que negociarse "de manera fría" y tomando en cuenta todos los aspectos que intervienen en un eventual ajuste de la tarifa del pasaje.

"Creo que es un tema que, yo ya lo había comentado, es un asunto que hay que analizarlo de manera fría, pero lo último que vamos a desproteger va a ser el interés ciudadano, es algo que vamos a cuidar porque al final no vamos a lastimar los bolsillos de la ciudadanía de Torreón, una cosa es lo justo y otra cosa es algo que no vaya acorde a la posibilidad real de quienes usan el transporte y creo que ahí tenemos que fijar una postura fría, estamos haciendo los estudios, ya tenemos alguno por ahí".

REUNIÓN

Señaló el alcalde de Torreón que no pasará de la presente semana cuando se fije fecha para reunirse a nivel municipal y analizar este tema, además de fijar fechas para encontrarse y negociar con los transportistas del municipio, de forma que se puedan establecer las primeras bases para avanzar en ese tema, en todos los casos atendiendo las necesidades de los usuarios como prioridad.

"No va a pasar esta semana para que yo tenga una reunión con quienes están directamente en el tema de Movilidad, Autotransporte y con el regidor de la parte de Autotransporte, con el presidente de la Comisión, para generar ahí un escenario de verlo matemáticamente, pero de verlo cuánto es la propuesta de ellos… Yo creo que lo justo será lo que el estudio arroje, pero nosotros vamos a pretender siempre, cuidando la economía de los hogares, la economía de los torreonenses, entendiendo que para ellos es su negocio".

-¿El Municipio va a ceder a presiones de los transportistas?

"No, por supuesto que no, nunca lo hemos hecho en ningún tema y menos ahora, creo que sabemos escuchar, entendemos sus intereses, pero estamos aquí por los intereses de la ciudadanía de Torreón… El incremento no obedecería a otra cosa, más que a una mejor calidad en el servicio, nuevas rutas", señaló Cepeda González.

El propio mandatario además señaló que el tema del Metrobús Laguna se encuentra desligado a la posible modificación de la tarifa en el pasaje, dijo que de ese asunto se tendrá que tener una respuesta concreta de parte del Gobierno de Coahuila, siendo la parte del Municipio de Torreón la que acompañe cualquier determinación que se pueda tomar al respecto.

Dijo que será en los próximos días cuando respecto a ese asunto se brinden mayores detalles de parte de la autoridad correspondiente, destacando que además el asunto será abordado en las reuniones del Subcomité en La Laguna.

Negociaciones

