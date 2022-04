Alcalde de Torreón asegura que habrá una millonaria inversión en seguridad

Se estima alcanzar una inversión de 50 a 100 millones de pesos para seguridad en el presente año en Torreón. Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, dijo que esto sería adicional a los 60.5 millones que se anunciaron para la interconexión del C2 con el C4, además de 55 millones para la inversión en equipamiento de patrullas.

"Aparte viene el tema de inteligencia, que es fundamental, donde estamos viendo un aproximado de 100 millones de pesos", comentó.

Consideró que la tarea en términos de seguridad es permanente, no concluye y no tiene plazo, por lo que se requiere seguir trabajando. Aseguró que se han disminuido en más del 50 por ciento, en promedio, todos los delitos, pero que esto no debe ser una meta sino una ruta en la que se debe continuar.

"Se van a presentar situaciones, más adelante, en las que tenemos que seguir trabajando, particularmente y privilegiando la prevención por encima de la reacción", expresó.

Señaló que vienen más inversiones para seguridad pública, sobre todo en el proyecto de inteligencia, que está en los últimos detalles de la formulación, por lo que confió que en los próximos meses ya se pudiera consolidar y darse a conocer a la sociedad en general.