Alcalde de Torreón advierte sobre consecuencias de entrega de recursos a exfuncionarios desde Pensiones

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, advirtió que de prosperar los recursos de amparo que interpusieron unos 70 extrabajadores del Ayuntamiento para obtener sus aportaciones completas del fondo de Pensiones, se sentaría un “precedente” en perjuicio no solamente de la autoridad municipal, sino de todo el sistema de Pensiones en Coahuila.

Señaló que sería una jurisprudencia negativa en el sentido de garantizar la estabilidad del Fondo de Pensiones, por lo que ante dicho panorama habrán de presentar en próximos días una defensa legal y que busque descartar esas exigencias de recursos, todo en busca de no afectar al sistema de Pensiones del Ayuntamiento y del que dependen familias enteras en la actualidad.

“Lo que estamos pidiendo ahorita (al Gobierno de Coahuila) a lo mejor es asesoría del orden jurídica para que no se flagele la parte de Pensiones, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, pero sí estamos muy atentos y evidente, es lamentable que tuviéramos que, con una decisión de esta naturaleza cediendo sin conceder, se pudiera sentar un tema de jurisprudencia, esto no solamente se vendría el tema del Municipio, tendría que ver el sistema de Pensiones en su conjunto”.