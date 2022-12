Alberto Fernández llama a respetar las reglas del bloque Mercosur

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la solución a los problemas del Mercosur "no es que cada uno haga la propia" y llamó a "respetar las reglas" del bloque.

En el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en la que su país asume la presidencia pro tempore del bloque que integra con Brasil, Paraguay y Uruguay, Fernández siguió la pauta marcada por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, de "sincerarse" y expuso su visión sobre las tensiones entre los socios.

"Me importa mucho más comprarle más a Uruguay que comprarles a países extrazona, me importa más comprarle a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Colombia, antes que a países extrazona y es eso lo que en todo caso tenemos que sentarnos a discutir, no ver el modo de que cada uno tome impulso propio", remarcó.