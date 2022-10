Al parecer, solicitarán la renuncia de Luz María de la Mora: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y dijo que hoy se dará a conocer el nombre de su sucesor.

"SÍ, parece que sí presentó la renuncia o se la solicitó la nueva secretaria (Raquel Buenrostro), no sé sí le dieron otras opciones para continuar su trabajo en el gobierno si es bueno su desempeño.

"Lo que sí me informaron que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y hoy se va a dar a conocer el nombre del nuevo subsecretario".

En conferencia de prensan, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo descartó que este cambio afecte las pláticas en la revisión a la política energética de México dentro de T-MEC.

"No, no, eso es lo que nuestros opositores sostienen les gusta mucho la conjetura, es un cambio, hay que estar renovando, este es un proceso de transformación y queremos avanzar, ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal, pero no es un contra de ninguna persona es que la gente votó por un cambio, la política neoliberal fue un desastre solo benefició a una minoría".

Señaló que la nueva secretaria de Economía quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que ella decida.