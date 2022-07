Aispuro Torres llevará demandas de médicos pasantes de Durango al Gobierno Federal

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres se comprometió este lunes a llevar las demandas de los Médicos Pasantes del Servicio Social del estado al Gobierno federal.

"Decirles que durante el fin de semana, he sostenido reuniones con la comunidad estudiantil de las carreras de Medicina y otras a fines a la salud, seré portavoz ante las autoridades federales en la inquietud que me han planteado sobre la Norma Oficial Mexicana para la prestación del servicio social y las consideraciones que se deben tener para realizar esta importante actividad...hoy tenemos que ser más solidarios, tenemos que cuidar más a nuestro personal de salud, no solo a los que van como residentes sino a todo el personal de salud", expresó.

Los estudiantes exigen aumento del 100% de la beca del servicio social, reforma urgente a la NOM-009-SSA3-2013, educación en salud.

Esta norma, tiene por objetivo establecer los criterios mínimos para la utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología.

En un pliego petitorio, los afectados también exigen a la Federación el retiro de pasantes de zonas rurales con alto índice de inseguridad, así como promover la generación de leyes que protejan a los pasantes del área de la Salud.

El mandatario estatal indicó que ayer se pidió la autorización a la Secretaría de Salud federal para retirar a los médicos pasantes de comunidades en riesgo, y concentrarlos de forma temporal en unidades de salud de la capital del estado y de la Comarca Lagunera mientras se garantiza la seguridad en las clínicas rurales.

Aispuro Torres dijo que el propio Ejército Mexicano manifestó su apoyo para vigilar dichas zonas. También habrá coordinación con los ayuntamientos, y con autoridades federales.

Por parte de la Secretaría de Salud del estado hasta ahora han sido retirados 95 médicos pasantes de las comunidades alejadas y se buscará entablar diálogo con instituciones como el IMSS, ISSSTE y Sedena para hacer lo propio.

MEDIDAS EN DURANGO

El gobernador indicó que derivado de reuniones del Consejo de Seguridad en Salud, se tomó la decisión de concentrar en la capital a los médicos pasantes que estaban realizando el servicio social en las zonas más alejadas consideradas de alto riesgo. Cada institución de la Secretaria de Salud, les hará llegar esta información a partir de hoy.

También se establecerán protocolos de seguridad para reforzar la vigilancia a través de rondines con la presencia de policías en los hospitales para evitar el ingreso de personas armadas a cualquier clínica.

De igual manera, dijo que en la Mesa Estatal para la construcción de la paz y la seguridad, se acordó apoyar a todos los hospitales que así lo requieran de cualquier institución para brindar una mayor confianza a quienes laboran ahí.

También se involucrará a la comunidad en el cuidado y protección de todos los profesionales sanitarios.

SIGUE INVESTIGACIÓN POR ASESINATO DE ERIC

Aispuro Torres reiteró el respaldo a la familia del joven Eric Andrade, asesinado en recientes días cuando brindaba consulta en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo.

El mandatario dijo que sigue personalmente el proceso iniciado contra el presunto responsable, luego de la detención realizada por elementos de la Fiscalía del Estado.

"Estaré atento de manera directa, dándole seguimiento a la persona que hoy se tiene detenida como presunto responsable, sabemos que no solo participó él, hay más personas que pudieron haber participado y estaremos muy atentos y vamos a utilizar todas las herramientas legales que tenga la Fiscalía del Estado con la participación de las demás instituciones en materia de seguridad para que podamos dar con los que pudieron haber sido cómplices de este hecho tan lamentable, de un hecho que es inaceptable la forma en la que actuaron y que le quitaron la vida a este joven profesionista".