Aispuro dice que no derivarán agua por lecho seco del río Nazas

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, precisó que aunque los niveles de la presa Francisco Zarco han aumentado no se ha tomado la decisión aún de derivar agua por el lecho seco del río Nazas.

"Decirle a la gente de Lerdo y de Gómez Palacio que si bien es cierto la presa Francisco Zarco hoy tiene un nivel de aproximadamente el 87% de llenado y obviamente la presa Lázaro Cárdenas está cerca del 80% (77%) decirles que hasta este momento no se va a desfogar agua de la presa Francisco Zarco así es que -para que la gente esté tranquila- cualquier decisión que se tomara en otro sentido se les avisaría oportunamente, o sea no va a correr mas agua ahorita por el río Nazas, mas que el agua que surge de los escurrimientos de esa zona pero no la que proviene de la presa Francisco Zarco", dijo el gobernador.

Fue el pasado martes que las autoridades gomezpalatinas informaron que Protección Civil alistaba medidas "ante inminente desfogue de la presa Francisco Zarco y derivación de agua al lecho seco del Río Nazas" teniendo como fuente el director de Protección Civil y Bomberos, Santiago Rodríguez, quien señaló inicialmente que el volumen de la presa era de un 93% y mas tarde corrigió que de un 83% por lo que las condiciones de la misma "implicaría la necesidad de contemplar el desfogue de agua hacia la parte baja del río y derivar los volúmenes excedentes hacia el lecho seco".

No obstante el gobernador Aispuro emitió un mensaje mediante el cual precisó que no se derivará agua por el lecho seco del Nazas hasta el momento y pidió a los ciudadanos estar atentos.

"Entonces para que estemos todos atentos ¿Sí ? a lo que pueda suceder en los siguientes días por las lluvias. Estaremos informando pero por lo pronto que estemos tranquilos que no va a liberarse o desfogar agua de la presa Francisco Zarco y eso a la gente de Lerdo sobretodo que es la mas afectada de todas las comunidades que están sobre el río Nazas y desde luego a Gómez Palacio decirle que ahorita en coordinación con Conagua se están tomando estas decisiones y estaremos informándoles oportunamente si hay necesidad de dar alguna información que sea importante para ustedes", acotó el gobernador.