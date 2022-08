'Aire premium', la nueva broma viral en TikTok

Recientemente apareció una tendencia en la red social de videos cortos TikTok, pues se ha comenzado a viralizar una nueva broma, en la que los papás son las víctimas de sus hijos.

La broma consiste en decirle a los padres que se pagó una gran suma de dinero por un aire exclusivo para las llantas de sus autos en México.

El ciclo de bromas dio inicio hace un año con un clip de la usuaria y cantante Ana Paula, en el que dejó en evidencia a su hermana, luego de preguntarle si les había puesto aire a las llantas, a lo que respondió que sí, afirmando además que fue "aire premium" por el cual le cobraron la cantidad de 500 pesos.

Ante dicha declaración, su padre se mostró sumamente molesto, ya que no podía creer que su hija cayera en un timo de ese tipo.

Este clip cuenta hasta el momento con 590 mil "Me Gusta", más de 6 mil comentarios, más de 42 mil compartidas y más de 10 millones de reproducciones.

Las reacciones al clip no se hicieron esperar, y la broma fue replicada por varios usuarios, con la intención de captar la indignación que una estafa de este tipo puede provocar en sus respectivos padres.

TikTok es una plataforma en la que se puede encontrar todo tip de contenido, desde tutoriales, hasta informativos y de entretenimiento. Justo en esta área, se pueden disfrutar algunos clips de bromas que seguro sacan una sonrisa a más de uno, ya sea por su audacia o por lo chusco del momento.

Varios tiktokers decidieron jugar a sus padres una broma similar, por lo que se grabaron diciéndoles que habían pagado 500 pesos por aire premium para las llantas del auto.

En uno de los videos, es posible ver a una joven contando la anécdota a su papá y su reacción se volvió rápidamente viral.

"En el camino para acá, pasamos a la gasolinera y me marcaban dos llantas bajas y le puse aire, pero me lo vendieron como premium y me cobraron 500 pesos por las dos llantas", señala en el video la chica.

"¿Cómo te van a cobrar 500 pesos por echarle aire a las llantas?, ya te engañaron. Ay, por el amor de Dios. Ya te fregaron", responde molesto su papá.

Este video también viral, cuenta hasta esta semana con 108 mil "Me Gusta" y más de 800 mil reproducciones.