Aida Cortés, modelo de OnlyFans, sorprende moviendo sus curvas en baile de TikTok

Son más de 4 millones de personas las que siguen a Aida Cortés en Instagram. Desde allí, la influencer cuelga fotografías de sus sensuales looks en ropa interior, lencería erótica y trajes de baño. Pero además, otra de las redes sociales donde está presente la joven de 26 años es TikTok.

En la plataforma china de videos, Aida tiene 1.5 millones de seguidores que reproducen sus breves audiovisuales y le dejan comentarios de elogio. Fue en una de sus últimas publicaciones, que la influencer se mostró haciendo una coreografía al ritmo de "Feliz Cumpleaños Ferxxo" de Feid.

Durante casi 20 segundos, la joven que destaca en OnlyFans con contenido para adultos, deslumbró con un sensual baile en el que lució sus curvas y especialmente sus caderas al ritmo de la música. Allí se la pudo ver con unos jeans con aberturas y argollas, y un crop top del mismo estilo de color blanco.

"Tú y yo, bebé", escribió Cortés en el epígrafe del corto video. La colombiana ha recaudado hasta el momento más de 2.3 millones de reproducciones en TikTok, casi 120 mil "Me gusta" y más de mil comentarios. Algo que da cuenta de los suspiros que roba en cualquier plataforma de redes sociales.

"Preciosa", "Que belleza", "Mujer bella", "Me encanta", "Mi chaparrita hermosa", "Me encantas Cortés, eres una diosa" y "Está espectacular y le queda divino", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la modelo en el cajón de comentarios de la plataforma china. Mientras que otras internautas hicieron énfasis en el look elegido por la bella influencer. "Hermosa, donde puedo encontrar ese pantalón", "Amé el pantalón" y "Quiero ese pantalón", fueron las expresiones que hicieron referencia a la indumentaria portada por Aida.