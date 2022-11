Ahorra más este fin de semana de Buen Fin

No todos los beneficios del buen fin vienen con el signo de descuento y la palabra descuento. Hay otras maneras en que las tiendas buscan motivar la economía y dar ahorro a los consumidores. Aquí te mostramos cuáles.

Apps y descuentos

Algunas de las tiendas más grandes del mundo, como Amazon y Mercado Libre, tienen sus propias aplicaciones, para que sea sencillo hacer las compras sin necesidad de acceder al navegador. Para estimular su descarga y uso, estas empresas suelen dar cupones con dinero electrónico, para que sea usado en tu próxima compra.

Más piezas por lo pagado

En artículos que suelen ser pequeños, puedes encontrar ofertas de 3x2 o similares. Sucede, por ejemplo con algunas tiendas de videojuegos. Regularmente te regalan el que tenga el menor precio, así que es una opción interesante para jugar más por el mismo dinero.

Monedero electrónico

En tiendas departamentales, supermercados y en algunos establecimientos más pequeños, es posible acumular puntos que pueden ser cambiados por dinero que se descontará de tu compra. En el Buen Fin, es posible encontrar que estos puntos se acumulan al doble, así que tenlo en cuenta, para que en tu próxima compra puedas ahorrar.

Meses sin intereses

El interés en un préstamo bancario, según BBVA, es “un porcentaje adicional que debes cubrir por el tiempo que hayas tardado en devolver al banco el dinero prestado para tu compra. Cuando ves una oferta de meses sin intereses, significa que no habrá un costo adicional por el tiempo que te tome pagar”. Por esa razón, no es desdeñable encontrar un artículo con esta promoción, por más que su descuento no sea muy grande, ya que a fin de cuentas se vuelve asequible.

Envíos gratis

Los envíos son costos que, en no pocas ocasiones, no se quieren asumir. Sobre todo sucede cuando se hacen mediante una empresa privada. Por esa razón, aprovechar la oferta de envíos gratis, ya sea por un monto determinado o no, es una opción que vale la pena revisar.