Agua Saludable no está al 50% de avance

(FOTOGRAFÍAS: FERNANDO COMPEÁN Y DIANA GONZÁLEZ)

Hay obras en proceso de licitación en este momento, mientras que otras aún no se concursan.

Ninguna de estas obras alcanza el 50% de avance y el proyecto de ASL y en su conjunto (todo el proyecto), mucho menos alcanza ese porcentaje, pues hay obras que no han empezado porque existe una programación de las mismas por etapas (algunas se ejecutarán al concluir o casi al término de las que están en proceso), que además han tenido diversos retrasos por impedimentos de tipo social, permisos, administrativas y presupuestales.

La zona donde estará la presa derivadora. ASL consiste en potabilizar agua del río Nazas para consumo humano, para lo cual se realizan diferentes obras en el río y zonas aledañas al ejido San Jacinto. La zona que se ve en la imagen es donde estará la presa derivadora, misma que tiene un 30% de avance físico hasta el momento.

La derivadora es la primera obra y así va. La presa derivadora es la primera obra, la principal, sin la cual no puede funcionar todo el proyecto, porque es la que conducirá el agua hacia un cárcamo que aún no existe y de ahí la tubería (no instalada) la conducirá.

Este es el cauce del río. Por esta parte está el cauce del río y por ahí se desvía el agua gracias a una obra provisional para poder trabajar en la otra parte de la derivadora.

Maquinaria pesada y trabajadores. En el lugar hay hombres trabajando y maquinaria pesada, pero la obra de la derivadora, cuyo inicio se anunció en mayo, pudo arrancar en forma hasta hace 20 días debido a la avenida del río entre otros factores. Originalmente duraría 4 meses.

Resecan el área para poder trabajar. Maquinaria pesada está trabajando para resecar una parte del río donde estará la derivadora. El agua que se ve en la imagen es bombeada y conducida por ese pequeño canal artificial hacia el cauce normal del río.

Este bordo de terreno (lona) es artificial. En la zona se creó con maquinaria un bordo recubierto con una lona para evitar filtraciones por donde pasa el río, pero en la anterior avenida del Nazas de cualquier manera hubo filtraciones que retrasaron toda la obra.

Trabajo por hacer. Hay lagunas que deben resecarse y esa es la parte que más se ha tardado. Luego habrán de construir una plancha y canal de captación.

Falta poner mucha tubería. Tubería de conducción está a muchos kilómetros de la derivadora y falta instalar bastante. La Potabilizadora, cerca del cerro, va al 30% de avance.