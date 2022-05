'Agua para todos es nuestro lema', dice gerente del Simas Torreón

A cuatro meses y medio de iniciada la administración, Simas Torreón arrancó una estrategia de atención directa en las colonias de la ciudad, se busca atender de primera mano necesidades de los usuarios como la falta de agua, quejas respecto al servicio de drenaje, fugas, así como dar trámite a diversos servicios relacionados con pagos y convenios en específico.

Fue durante este lunes en la mañana que inició formalmente el programa "Simas cerca de ti", en la plaza principal de la colonia Las Alamedas, espacio en el que se dieron cita decenas de habitantes del sector, funcionarios municipales y estatales. El evento estuvo presidido por el alcalde Román Alberto Cepeda y por el gerente del propio organismo, Lauro Villarreal, quien protagonizó su primera aparición pública desde que tomó protesta al frente de la oficina municipal.

El programa consiste en el montaje de módulos de atención de parte de Simas Torreón en las diversas colonias con alguna afectación en los servicios de agua y drenaje, personal técnico y administrativo estará 2 días a la semana en en los sectores (martes y jueves) para recibir "de primera mano" los señalamientos de la ciudadanía; en cada visita además se favorecerá la creación de comités ciudadanos de vigilancia del servicio de Simas, también se harán visitas en casas para conocer problemáticas en específico y brindar una atención personalizada.

"Simas cerca de ti" arranca en medio de un periodo de afectaciones generalizadas en el servicio de parte del Simas hacia los usuarios, la administración municipal ha argumentado que no solamente tiene que ver con el abatimiento de pozos en años recientes, sino con omisiones del gobierno pasado respecto al mantenimiento de bombas, equipos de desazolve en drenaje, así como de desorden administrativo y financiero del propio Simas; también se han destacado los recientes apagones de parte de la Comisión Federal de electricidad (CFE), vandalismo y robos, entre otros, factores que sumados han derivado en desabasto y baja presión de agua potable en casi todas las colonias.

Al respecto de la situación de Simas Torreón se tuvo un pronunciamiento de parte del gerente general, Lauro Villarreal, quien acusó al gobierno municipal anterior de dejar en "el abandono" al organismo que ahora encabeza, aunque en todo caso no se trata de una excusa para dejar de brindar los servicios que demanda a diario la población.

"No es ningún secreto, heredamos un sistema de agua en muy mal estado, financieramente nos dejaron grandes adeudos, cuentas sin cobrar, números rojos, se dejó en el abandono el esquema de mantenimiento de pozos y equipos de bombeo, drenajes colapsados y no se actuó con una visión a futuro, pues se detuvo el ritmo de perforación suficiente para un municipio pujante como el nuestro, además hemos estado haciendo frente a imprevistos, como actos vandálicos y la suspensión repentina de energía eléctrica que mucho daña a nuestros equipos... Por ningún motivo será excusa para no cumplir con nuestra encomienda, nos avocamos a dar un servicio de excelencia, agua para todos es nuestro lema y es nuestra única misión".

Villarreal además aseguró que con la implementación del programa "Simas cerca de ti" se modificará la percepción de que se trata de un organismo "lejano a la gente", lo que permitirá buscar un sistema "digno, que dé orgullo a la ciudadanía, queremos ser uno de los mejores sistemas en todo el estado".