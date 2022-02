Agua de Lerdo 'se fuga a Gómez Palacio y Torreón'

Mientras el Ayuntamiento de Lerdo priorizó este año gastar 9.3 millones de pesos en nuevas oficinas administrativas del Sapal en la zona Centro, también en el primer cuadro de la ciudad y en las periferias persiste el problema de desabasto de agua potable en la red pública, siendo un servicio básico y muy necesario con el que los ciudadanos no están satisfechos.

El Sapal ha negado que haya desabasto y prefiere referirse así al problema como "baja presión". Por definición, el desabasto es la privación de abastecimiento para sustento, en este caso de una ciudad, y en ese sentido la cantidad de agua que fluye por la red pública no es suficiente para sustentar las necesidades de los lerdenses, problema que ha persistido desde el año pasado.

Ha llamado la atención de la población que además, este problema con el servicio se ha dado en pleno invierno y no en verano, cuando la demanda es mucho mayor.

PERO LERDO TIENE AGUA

Además, este problema de desabasto o baja presión en la red pública, que finalmente se traduce en que los ciudadanos abren la llave y no disponen del agua cuando la necesitan, se presenta en un municipio como Lerdo, que cuenta con estudios geológicos que indican la presencia de una burbuja de agua subterránea en la zona de San Fernando, por lo que en ese sentido sí tiene agua e incluso tiene una ventaja por encima de la que tienen otros municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, razón por la cual el desabasto es por demás extraño para los habitantes.

DIFERENTES VERSIONES Y NO LO RESUELVEN

El Sapal ha dado diferentes versiones de la falta de agua: Primero dijeron que había poca disponibilidad de agua en las fuentes de abastecimiento, es decir, en los pozos. Luego dijeron que la tubería que conduce el agua es vieja y había pérdidas. Al día de hoy el problema, pese a los intentos del Ayuntamiento por minimizarlo, persiste, pues las quejas ciudadanas siguen.

Ayer, la regidora morenista Gloria Torres Bautista, en sesión de Cabildo aseguró: "Otro de los puntos es el problema del agua, ya que siguen los ciudadanos quejándose de que no hay presión, o que hay presión unos dos días y otros no hay. Total que no hay presión. Se les ha dicho a los ciudadanos que hay poca agua en los pozos, pero ellos dicen 'sabemos que el agua se lleva a otros municipios como Gómez y a Torreón y aquí estamos padeciendo' y ven que el agua se transporta en pipas del tanque de la G. Meraz y tampoco en el Centro hay presión", dijo.

No obstante, semanas antes, el regidor panista Ángel Luna ya había hecho el mismo cuestionamiento, pues son los regidores quienes reciben en las calles las quejas ciudadanas que el Sapal no atiende: "¿Cuándo va a regresar la presión de agua en el Centro, donde se han presentado problemas por baja presión?", cuestionó entonces Luna.

En diciembre, en Lerdo se atendieron colonias como Doctores, Jardines del Periférico, Las Quintas, Magisterial, El Edén, entre otras, con un número considerable de pipas, porque no se contaba con agua en la red.

LA RESPUESTA OFICIAL

Respecto al cuestionamiento hecho semana tras semana por los regidores, ante el problema que aqueja a los ciudadanos, ayer el alcalde de Lerdo, Homero Martínez respondió:"Yo quiero que me ayuden de manera particular, porque en el Centro de la ciudad no hay desabasto y ni baja presión. ¿Cuál es el problema? que en el Centro de la ciudad la hemos ido limitando porque hemos tenido fugas, porque le hemos metido presión ahí al centro y las tuberías son viejas, obsoletas, ahí en esa parte que nos ayuden al particularizar", dijo el alcalde, quien ya antes ha recordado a los ediles que él vive en el Centro y no tiene problemas de desabasto, por lo que les pide le proporcionen los domicilios particulares de las personas que aseguran no tienen el servicio, dando a entender de esta manera que se trata de un problema aislado y no generalizado, aunque las quejas continúan y el Sapal sigue demostrando falta de capacidad para resolver el problema.