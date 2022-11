Agresor de Laura Alejandra le quitó a sus hijos

Durante nueve años, Laura Alejandra Flores sufrió de violencia extrema que la llevó a pensar en más de una vez que sería su último día de vida. Aunque trató de denunciar los abusos que vivió, las instituciones que se supone debieron protegerla, le dieron la espalda.

Aunque logró salir de ese "infierno", el costo fue caro. Su agresor, valiéndose de sus influencias como servidor público, logró obtener la guardia y custodia de sus tres hijos, por lo que ha emprendido una lucha incansable por tenerlos de regreso.

Aunque su agresor, fue nombrado recientemente juez en la ciudad de Parras, Laura debe pagar de forma puntual una pensión correspondiente al 45 por ciento de sus ingresos, situación que ha enfrentado los últimos años, con tal de tener a sus hijos, ya dos de ellos adolescentes, de regreso.

A las autoridades del estado solo les pide justicia y que no se proteja a una persona violenta, quien incluso la llegó a amenazar en varias ocasiones, diciéndole "te voy a dar un pinche plomazo... a mí no me cuesta nada".

En los últimos dos años, solo ha visto a sus hijos en contadas ocasiones y sólo en audiencias.

SU HISTORIA

En medio del dolor que la ausencia de sus hijos le ha provocado, compartió que fue en el 2016 cuando logró terminar con la vida de violencia que sufrió por más de 9 años al lado de su agresor identificado.

"Decido salir del círculo de violencia, que nuestro domicilio lo teníamos en la ciudad de Parras de la Fuente porque él estaba trabajando como Ministerio Público adscrito al Juzgado Familiar, donde arbitrariamente le entregan la guardia y custodia de mis hijos, abusando del poder que tiene como servidor público", detalló Laura.

Contó que fue en el año de 2013, que presentó su primera denuncia por violencia, la cual nunca se judicializó.

En aquella ocasión, su expareja ya la estaba esperando para exigirle que retirara la denuncia en su contra, pues su trabajo estaba en peligro.

Tres años después, en que los maltratos y golpes continuaron, decidió nuevamente denunciar pero esta vez lejos de él, "las autoridades jamás dieron una orden de protección, realmente nunca recibí la atención ni la seguridad ni el respaldo de ninguna institución", denunció.

Aquel año fue difícil para Laura, pues de casa solo pudo salir con sus dos hijos más pequeños, entonces de 6 y 4 años de edad. Sobre el mayor, su agresor dijo que debido a su edad, entonces de 7 años, ya podía ser testigo en caso de ser necesario.

"Yo vivía en Torreón y él me los pedía prestados los fines de semana, cada fin de mes hay consejo técnico y ellos no tenían clases los viernes, él me los pidió un jueves, y yo hablé con ellos ese jueves y viernes, para el sábado él ya no me contestó y el domingo siempre los regresaba de 10 a 12 horas, y el domingo apagó el teléfono. El lunes fui al Centro de Empoderamiento (y Justicia para la Mujer) que en ese entonces estaba la licenciada Leticia Charles, y en mi ignorancia llegué y le dije que él me los había robado, y dijo, "no te los robó porque tú se los prestaste", y dijo "ni pueden estar secuestrados porque están con su papá", recordó.

Con un "Aquí no te podemos ayudar, vete al juzgado familiar", se retiró y acudió al juzgado en donde le dijeron que tampoco estaba en sus manos y que regresara al Centro de Justicia.

"Regreso el martes al Centro de Empoderamiento con la licenciada Charles, y me vuelve a decir, '¿qué no entiendes que aquí no es?, vete al Pronnif (Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia), y ahí me pregunta, ¿dónde están sus hijos?, pues probablemente en Parras, ¿dónde vivía usted?, pues en Parras. Pues esa no es nuestra jurisdicción, allá en Parras hay un Pronnif, tiene que ir a Parras'. Pero le dije ahí está mi agresor, es que yo tengo una denuncia en el Centro de Empoderamiento, y nuevamente me dice "no corresponde aquí, no le corresponde al Centro de Empoderamiento ver todo esto".

Regreso nuevamente "y me dice muy familiarizada, como si fuera normal que una defensora de víctimas tenga contacto directo con los agresores y me dice, 'acabo de hablar con Gustavo y me acaba de decir que acabas de perder la guardia y custodia de los niños'", recordó entre lágrimas.

Y fue entonces que su calvario comenzó.

Ahora solo cuenta con un proceso por violencia, luego de que en el 2020 fuera víctima de una persecución que puso en riesgo no solo su vida, sino también la de sus hijos al viajar con él a alta velocidad.

Aunque el señalado fue liberado de esos cargos de violencia, en este 2022 buscarán nuevamente que se vincule a proceso.