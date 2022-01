Agreden a reportero elementos de la Policía Civil Coahuila en Saltillo

Como todos los días, Daniel De Koster cumplía con su jornada laboral como reportero de la sección de policiaca del periódico Vanguardia en el municipio de Saltillo, sin embargo, nunca imaginó que al acudir a cubrir una riña, fueran los propios elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC), quienes además de amedrentar y amenazar, dañaron el equipo con el que trabaja.

De Koster recuerda que fue durante la madrugada del domingo cuando le denunciaron detonaciones por una riña en Ojo de Agua vía redes sociales, por lo que en el trayecto al lugar, continuaba preguntando más datos sobre lo que estaba ocurriendo, notificándose que son los elementos de PCC quienes estaban haciendo las detonaciones.

“Al llegar, ni siquiera pude tomar dos fotos, de inmediato se me aventaron, me empezaron a agredir, yo me acredité como reportero, les dije para que medio trabajo y mi nombre, pero eso no les importó, me aventaron contra la pared, ahí me mantuvieron, yo forcejee con ellos, trataron de quitarme el celular en varias ocasiones”, comentó.

Posteriormente, se le acercaron otros dos elementos, lo sujetaron y avientan contra la caja de la camioneta, y uno de ellos le hizo una llave la cual le lastimó uno de sus hombros, y es ahí donde le empiezan a decir que ya valió, y comenzaron con las amenazas.

“De entre la bola se acercan otros, uno de ellos me dice que me suba a la camioneta por las buenas o por las malas, y yo le dije que no me subo por ninguna de las dos, pues no hay nada que acredite que me tengan que llevar detenido, y que me soltaran, que le llamaran al comandante para que les confirmara que soy de prensa, pero les valió”, manifestó.

Las agresiones físicas continuaron hasta que lograron quitarle su celular, uno de ellos lo rompió y aventó a la camioneta, posteriormente le dijo que si quería su celular tenía que ir por él a la camioneta.

“Y yo por eso, pero me estás robando, él dijo que no había robo y, por el contrario, estaba grabando y eso es contra la ley, yo les dije que en qué momento es contra la ley grabar el trabajo de un funcionario público, se enoja y me exige de nuevo que me suba a la camioneta, pero le dije que no, que no me iba a ir con ellos, que ni crea que voy a hacer esa estupidez”, relató.

Añadió que una vez que se fueron procedieron con las detenciones y posteriormente se fueron a sus instalaciones, y decide seguirlos hasta allá, al arribar le comenta al oficial que está en la caseta que le diga a los elementos que acaban de llegar que viene a recoger el celular que le robaron, identificándose con su nombre y la empresa para la que labora.

Tardaron entre 20 y 30 minutos más o menos, recuerda que primero salió un comandante, le dijo que se metiera a platicar, pero De Koster se negó, le dijo que era la misma distancia, le hace un recordatorio materno, y de nuevo ingresa a las instalaciones de la PCC.

“De rato salieron otros y ya me entregan el celular, y me dicen ya ten, llégale, y yo, a caray, no le voy a llegar, voy a ver qué más puedo hacer, les voy a sacar gráficas, y me dicen que me vaya porque si me meten ya no voy a salir, y yo espera, esa es una amenaza directa, y eso ahí si ya está catalogado como delito federal, y me responde que sí lo estoy amenazando, y yo, no, a ver, tú me estás amenazando a mí directamente, cuidado porque soy medio de comunicación y no justifica que me estés hablando de esta manera, y también me mienta la madre”, puntualizó.

De nueva cuenta salió otro oficial, lo llama directamente por su nombre intentando amedrentarlo, dándole a entender que ya tenían todos sus datos personales, al preguntarle su nombre, el oficial simplemente lo ignoró y se fue del lugar.

“Ya me quedé un rato, fue cuando empecé a hacer las transmisiones desde la estatal y me fui, pero todo fue porque no les agradó que fuera a cubrir la nota del operativo que estaban haciendo y las detenciones, que se supone que eran por una riña en Ojo de Agua, y si había una riña, yo no estoy diciendo que están haciendo algo malo, pero cuando yo llegué ya no había riña, y como quiera les valió y agarraron a unos chavos que iban caminando, no los agarraron en flagrancia, no los señalaron directamente, nada, solo llegaron y fue una detención arbitraria”, afirmó.

Finalmente, ya no supo cuántas personas fueron detenidas la madrugada del domingo, pues justamente en ese momento, cuando se disponía a grabar como parte de su trabajo, fue cuando los oficiales se abalanzaron en contra de él.

Tras la serie de agresiones y amenazas de que sufrió, además de contar con el respaldo legal por parte de la empresa para la que labora, por lo que se interpondrá una denuncia ante la instancia correspondiente, así como de la Comisión de Derechos Humanos.