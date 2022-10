Agradece alcaldesa apoyo de taller en beneficio de GP

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, agradeció la confianza que ha mostrado la Iniciativa Privada a su gobierno e informó al Cabildo de la aportación en servicios gratuitos de un taller para beneficio de Gómez Palacio.

La alcaldesa recibió recientemente una carta del responsable de un taller que quiere coadyuvar de manera gratuita con la administración municipal actual, en vista de los daños mecánicos que se encontraron en unidades del municipio, situación que fue documentada en video por parte del Ayuntamiento que entró en funciones el primero de septiembre.

Fue en la sesión de Cabildo pasada que se celebró en el ejido 6 de Octubre, donde la presidenta informó al Cabildo de lo anterior y dio lectura a la carta donde el taller indica que en la medida de sus posibilidades, le gustaría poder arreglar por semana al menos una de las unidades descompuestas.

La edil agradeció a la Empresa Servicios Mecánicos (Sermeca) por sumarse a los esfuerzos que realiza la actual administración municipal en vista de que las condiciones financieras que encontraron desde el arranque no son favorables.

Destacó que es mas importante tener voluntad de hacer las cosas bien que incluso tener los recursos y no hacer nada, como asegura sucedió en la pasada administración municipal.

"Cuando se quiere y se ama a un pueblo haces hasta lo imposible. Es una tierra que te vio nacer, que te vio crecer... A mí no me cuesta nada levantar el teléfono y lo dije muchas veces: No va a haber dinero, pero no se apuren, yo veré cómo le hago y dónde lo saco y ahí está, porque podrá haber mucho dinero, pero si no tienes ganas de hacer nada ni aunque haya recurso", dijo la alcaldesa, quien reconoció que aún falta mucho por hacer, pero ya se ha notado la confianza que han expresado los empresarios como es el caso de ese taller, que en vista de las condiciones deplorables en que estaban las unidades vehiculares, "pues hay que llamarle", dijo la edil ante el Cabildo.