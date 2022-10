Agentes retienen a seis migrantes hondureños

Durante la mañana de ayer jueves, un grupo de siete migrantes originarios de Honduras fueron retenido sin motivo alguno aparente por elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC), perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Coahuila; cuando transitaban por las calles del municipio de Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, en la esquina conformada por las calles Heroico Colegio Militar y calle Monterrey; dónde los siete migrantes fueron retenidos por los elementos de seguridad, mientras que un migrante más salió corriendo y se generó una persecución por parte de las autoridades; quienes inclusive transitaron en sentido contrario por la vialidad.

Dos elementos de la PCC permanecieron en las inmediaciones de la clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Piedras Negras, dónde mantuvieron a los migrantes a quienes se les pidió sus identificaciones e inclusive les pidieron sus documentos migratorios; situacion para la cual no están facultados.

"Nosotros veníamos pasando, nada más íbamos a buscar a dónde cargar el celular y nos pararon aquí; nomás nos pidieron las credenciales. La verdad es que no nos quieren dejar ir, que porque dicen que hasta que agarren al otro", fue lo que manifestó

ANADELI, ORIGINARIA DE HONDURAS

La mujer manifestó que los agentes de la PCC les pidieron sus documentos migratorios, la tarjeta verde y que le manifestaron que la checarían con su teléfono celular; cabe mencionar que uno de los elementos portaba la llamada tarjeta verde de la mujer migrante.

"Nosotros no estamos persiguiéndolos, no es por otras cuestiones. Quién sabe si traen un arma. Fue por contacto visual, al ver la unidad emprenden la huida, ya nosotros estamos descartando que no traigan nada, ellos se retiran", fue lo que manifestó otro de los elementos de la mencionada corporación de seguridad estatal

Mientras tanto, otro de los agentes de la PCC realizaba llamadas telefónicas y minutos después, arribaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en una unidad de la citada dependencia federal; procediendo a subirlos a la misma, sin preguntar si portaban sus documentos que les permitieran si legal estancia en México.

Revisión de documentos

Los agentes de la Policía Civil Coahuila, pese a que no están facultados, pidieron documentos a los siete migrantes originarios de Honduras.

* Son abordados por la autoridad en calles del municipio de Piedras Negras.

* Uno de los hondureños salió corriendo y se generó una persecución por parte de las autoridades.

* Uno de los policías estaba haciendo llamadas y minutos después, arribaron agentes del Instituto Nacional de Migración, en una unidad de la dependencia federal.