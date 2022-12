Agendan reunión entre Grupo Vida y fiscal estatal

Además de regresar con equipo para continuar con la búsqueda de sus desaparecidos, el Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) regresó de la capital de Durango con una fecha para reunirse con la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza y plantearle diversas inquietudes.

Silvia Ortiz, fundadora y representante del grupo, detalló que fue el jueves cuando viajaron a la capital para recibir el equipo y ser testigos de lo que recibiría la Comisión de Búsqueda encabezada por Carlos Burciaga González como lo fue: dos camionetas, dos drones y un georadar.

También se les hizo entrega de una cámara profunda, equipo que por meses solicitó el grupo Vida conformado por familiares de personas desaparecidas, incluso a la Fiscalía General de la República (FGR) sin respuesta.

"Como colectivo la habíamos solicitado y nos habían salido que no… ahora que ellos lo reciben es increíble", dijo Ortiz al considerar que servirá para los trabajos de búsqueda de sus desaparecidos.

El grupo recibió palas, zapatos, guantes de trabajo rudo, máscaras con filtro, banderillas, cintas, entre otros detalles, "nos advierten que es la primera entrega pero no la última".

Asimismo, Ortíz comentó que en la ceremonia estuvo presente la fiscal del Estado, con quien se habrán de reunir el próximo martes en la capital. Dentro de los temas que se pretenden abordar con de la Garza, es la revisión de caso por caso con las diferentes dependencias.

El gran ausente fue el gobernador Esteban Villegas Villarreal con quien no han logrado reunirse de manera formal.

Sobre el tema de las exhumaciones, Silvia Ortiz comentó que estarán a cargo del Centro de Regional de Identificación Humana, una vez que terminen los trabajos en el Estado de Coahuila, por lo que hasta el momento no hay fecha.

Recordar que desde la pasada Administración Estatal, el colectivo esperaba llevar a cabo los trabajos de exhumación en el Panteón de Lerdo de aquellas personas que fueron inhumadas sin haber sido identificadas y permanecen como tal.

"Se supone que las exhumaciones las habrá de hacer el CRIH, le faltan dos por hacer en Coahuila y luego empezará con Durango, no se establece la fecha; de eso vamos a hablar porque todavía no se establece la fecha, eso me lo dijo el propio CRIH que de hecho se disculpa por iniciar los trabajos en Durango", recalcó Ortiz.