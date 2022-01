Agencia Europea de Medicamentos todavía no considera 'endémico' al COVID-19

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió de que la variante ómicron del SARS-CoV-2 es "altamente contagiosa" y no hay que relegarla a "una enfermedad leve", y pidió "no olvidarse de que aún seguimos en una pandemia" y no ante un virus "endémico".

En una rueda de prensa virtual, Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, alertó de la rápida propagación de la variante ómicron y pidió a los países europeos "ser conscientes de su potencial carga (sobre todo la hospitalaria) y no descartarla como una enfermedad leve" por los datos que sugieren que podría provocar casos leves de COVID-19.

Señaló que la evidencia emergente sobre los datos de efectividad de las vacunas de la COVID-19 autorizadas en la Unión Europea (UE) -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- muestra que brindan "una protección alta contra enfermedades graves y hospitalizaciones" relacionadas con la variante ómicron.

Sin embargo, recordó que la situación epidemiológica actual en Europa es "muy preocupante" por el incremento de los contagios tanto con la variante delta como ómicron e instó a los ciudadanos europeos a completar su vacunación primaria, y a aquellos que ya hayan recibido la pauta completa, que pidan cita para una inyección de refuerzo.

Mencionó datos de estudios hechos en Reino Unido, que muestran que, "si bien la protección disminuye unos meses después de la vacunación, vuelve a aumentar hasta un 90 % después de una vacuna de refuerzo".

Además, Cavaleri no descartó que la emergencia sanitaria pueda encaminarse hacia "la posibilidad de que el virus sea endémico" en el futuro, permitiendo tratar a la COVID-19 de forma similar a la gripe, pero alertó de que es aún pronto para hablar de un escenario endémico y subrayó que "no podemos olvidarnos de que seguimos en una pandemia".

"Nadie sabe cuándo estaremos al final del túnel, pero llegaremos. Lo importante es que estamos viendo que estamos avanzando hacia (la posibilidad de que) el virus sea más endémico, pero creo que no podemos decir que ya hayamos llegado a ese estado, el virus aún se comporta como un virus pandémico, y la aparición de ómicron lo está demostrando", añade.

Cavaleri cree que, con el aumento de la inmunidad por los contagios, en parte por la rápida propagación de la variante ómicron, se podría producir "mucha inmunidad natural sumada a la de la vacunación" y entonces "estaríamos avanzando rápidamente hacia un escenario que estará más cerca de la endemicidad".

Sobre la posible necesidad de una cuarta dosis, la EMA subraya que todavía no hay datos suficientes para hablar de ese escenario.