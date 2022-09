Agencia de Redes alemana no ve justificación de la suspensión del suministro de gas ruso

La Agencia Federal de Redes, la autoridad reguladora de los mercados de redes en Alemania, dijo hoy que no ve justificación técnica para suspender el flujo de gas por la supuesta fuga de aceite detectada por el consorcio estatal ruso Gazprom en una estación compresora del gasoducto Nord Stream 1.

"Los suministros de gas a través de Nord Stream 1 no han sido reanudados por la parte rusa en alusión a supuestas deficiencias en la estación de compresión de Potovaya. Según la evaluación de la Agencia Federal de Redes, las deficiencias alegadas por la parte rusa no constituyen técnicamente una razón para suspender las operaciones", señala la autoridad reguladora.

En la misma línea ya se había expresado la empresa energética alemana Siemens Energy, que sostiene que como fabricante de las turbinas únicamente puede afirmar que "un hallazgo así no constituye una razón técnica para detener el funcionamiento".

La empresa agregó que "estas fugas normalmente no suelen afectar al funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ" y que en el pasado, la aparición de este tipo de deficiencias no ha llevado a la suspensión de las operaciones.

En su informe diario, actualizado a las 13:00 horas (11.00 GMT) de hoy, la Agencia Federal de Redes califica de "tensa" la situación, de la que "no se puede descartar un empeoramiento".

Al mismo tiempo, asegura que el abastecimiento de gas en Alemania "es estable por el momento" y la seguridad del suministro "sigue estando garantizada en la actualidad".

La Agencia Federal de Redes señala que observa de cerca la situación y está en estrecho contacto con los operadores de la red.

Según la autoridad reguladora, gracias a las medidas preventivas adoptadas en los últimos meses, Alemania "está en tanto mejor preparada que hace unos meses" para hacer frente a un corte de los suministros rusos.

Se han logrado buenos progresos tanto en el llenado de las instalaciones de almacenamiento, actualmente al 84.53 %, como en el suministro por vías distintas a los gasoductos rusos y en la creación de nuevas capacidades de desembarco de gas licuado, agrega el informe.

Por otra parte, señala que los precios al por mayor han bajado recientemente, pero siguen a un nivel muy alto, y advierte a empresas y consumidores particulares que deben prepararse para "un notable aumento de los precios del gas".

"La Agencia Federal de Redes subraya explícitamente la importancia de un consumo ahorrativo de gas", agrega.

Desde el 23 de junio está en vigoren Alemania el nivel de alerta del plan de emergencia del gas, el segundo de tres niveles, declarado entonces ante la disminución del suministro procedente de Rusia y los elevados precios de la energía.