Afganistán pide a ONU que sanciones no sea usadas como forma de presión

El Gobierno de los talibanes pidió a la ONU que no use las sanciones en su contra como forma de presión sobre los islamistas, una solicitud que llega en medio de las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre la exención de viaje de varios de sus líderes.

"Si se extiende la prohibición de viaje, esto creará distancia en lugar de promover el diálogo y el compromiso, un resultado que debe evitarse", pidieron los talibanes al Consejo de Seguridad de la ONU en un comunicado publicado la medianoche del sábado.

El acuerdo de Doha, firmado entre los talibanes y Estados Unidos a principios de 2020, para allanar un camino hacía la paz y que derivó en la retirada de las tropas, establecía que "se eliminarían todas las sanciones sobre el liderazgo del Emirato Islámico de Afganistán (IAE)", como se denominan los fundamentalistas.

"Esta cláusula debe implementarse en su totalidad", remarcaron en el escrito.

La reclamación tiene como fondo la discusión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las exenciones de la prohibición de viaje para 13 funcionarios talibanes.

"Los estados miembros del Consejo de Seguridad deben saber que algunos círculos occidentales intolerantes están tratando deliberadamente de crear distancia entre Afganistán y el mundo, y están provocando que los afganos adopten una postura severa en respuesta, lo que no beneficia a nadie", indicó el Gobierno afgano.

La ONU ha impuesto sanciones sobre decenas de miembros de los talibanes, muchos de ellos líderes del Gobierno islamista, que incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de los fondos.

Sin embargo una excepción fue aprobada sobre 13 líderes en 2019 a petición de la Administración del entonces presidente Donald Trump, como una medida para facilitar el diálogo con Washington.

El Consejo de Seguridad ha vuelto a abordar la discusión de estas 13 exenciones ya que esa relajación debió expirar el pasado viernes, por lo que, sin una decisión al respecto, todos los líderes estarían ya imposibilitados de viajar fuera del territorio afgano.

"La renovación de la exención de viaje para los funcionarios de la AIE es requerida para mantener abierta la puerta de las conversaciones y el compromiso. No cierres esta puerta; no sirvió a nadie en el pasado y no servirá a nadie ahora", indicó en Twitter el portavoz talibán Suhail Shaheen.

Aunque no ha transcendido información sobre una decisión definitiva del Consejo de Seguridad sobre las exenciones, el portavoz agradeció a "Rusia y China su enfoque sensato y realista".