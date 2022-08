Advierten sobre 'colombianización' de democracia en México

El aumento de la penetración del crimen organizado en el país y el financiamiento ilegal en las campañas electorales, podría derivar en corto plazo en la "colombianización" de la democracia y en la corrupción sistémica del país, alertó el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde. "Mientras no se resuelvan esos dos aspectos, la democracia puede ser capturada, puede ser acotada", aseguró.

Al participar en el primer foro Fortalecimiento de los Derechos Políticos-Electorales, organizado por la alianza legislativa Va por México, destacó que se trata de dos desafíos fundamentales de la democracia electoral mexicana.

"Y yo no estoy viendo que se discutan…si no logramos contener, entender la gravedad de esto, se puede salir de control", expresó el exfuncionario. Al abordar el financiamiento ilegal de las campañas políticas, resaltó que la reducción del presupuesto a los partidos no es la solución y denunció el uso creciente de efectivo en las campañas, "que no es nuevo, pero ha aumentado y el efectivo es, como son las armas en el crimen organizado, el instrumento fundamental para violar la ley".

El también director de Integralia y articulista en diversos medios nacionales, aseguró que en México no ha habido consecuencias en este tema porque nadie quiere denunciar, nadie investiga y por tanto, nadie castiga. "La participación del crimen organizada debe ser detenida, desincentivada cuanto antes", urgió.