Advierte regidor de Torreón 'defensa' de la ciclovía Colón

El regidor de la fracción de Morena en Cabildo de Torreón, Cristian López, anunció este sábado una estrategia de defensa legal y reglamentaria en favor de la movilidad sustentable de la ciudad, iniciando por la ciclovía de la calzada Colón y de la que se han realizado diversos posicionamientos desde la autoridad municipal y colectivos civiles, esto debido a la intención del municipio de reubicarla al camellón central, o bien, de modificarla de alguna forma.

Entrevistado este día por El Siglo de Torreón, el edil manifestó su desacuerdo con las declaraciones recientes del alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien señaló que reubicar la ciclovía de la Colón al camellón central "es una posibilidad", además de afirmar que por "el hecho de que la obra esté, no quiere decir que esté bien hecha".

López dijo que “ante las declaraciones del alcalde, pues me parece oportuno defender esta población que utiliza como medio de transporte la bicicleta, yo en lo personal la utilizo algunos días, no siempre, pero me parece que el tema de la ‘ciclovia’ de la calzada Colón me parece oportuno, lejos de quitarla me parece que debemos ampliarla… A veces no hay rutas suficientes y pues un taxi sale carísimo, entonces optan por este medio que es la bicicleta, yo estoy oponiéndome al respecto, voy a presentar esta propuesta ante el Congreso del Estado, me voy a apoyar en compañeros diputados y diputadas”.

Afirmó que las tres propuestas que se presentarán ante el Congreso del Estado tienen que ver con que la movilidad sustentable sea considerada un "derecho humano" dentro de la Constitución de Coahuila, que se respeten los derechos de los peatones y ciclistas, además de que se pongan "candados legales", esto para evitar que ciclovías y otros elementos de movilidad sustentable se eliminen o modifiquen con los cambios de gobierno.

Afirmó que será en las próximas semanas cuando se entreguen los detalles de las iniciativas a legisladores de Morena en el Congreso Local, de forma que puedan analizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Cabe recordar que el tema de la ciclovía de la calzada Colón ha generado diversos comentarios encontrados entre autoridades, miembros de colectivos y sociedad civil en general, toda vez que se han lanzado voces a favor de su reubicación al camellón central, mientras que en otros casos se ha afirmado que se trata de intenciones que van en contra de la movilidad sustentable y el respeto al espacio de los ciclistas.