Advierte el INE que no se tienen 'gestores' para el trámite de credencial para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila lanzó una advertencia a la ciudadanía para no dejarse engañar, ya que los trámites son gratuitos y no se trabaja con intermediarios para realizar citas en los módulos de atención ciudadana.

El instituto informó que no se cuenta con "gestores" de citas ni entrega de credenciales a través de terceras personas, sino que las citas únicamente se pueden solicitar a través del 800-433-2000 o mediante la página oficial www.ine.mx, a fin de hacer el trámite de la credencial para votar.

Al agendar la cita, el ciudadano debe recibir un correo electrónico con la confirmación, por lo que se recomienda revisar la bandeja de correos no deseados o spam, ya que solamente con ese comprobante será válida la cita.

El INE señaló que quienes hicieron su trámite en 2020 tienen como fecha límite el 28 de febrero de 2022 para recoger su credencial, si no acuden será destruida. Los documentos para proceder con el trámite deben ser originales y vigentes; se requiere presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía.

Se mantienen los protocolos de sanidad al acudir a los módulos, como son portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de la temperatura, así como la aplicación de gel antiséptico al ingresar y acudir sin compañía, a menos que la persona requiera asistencia.

No se permitirá el acceso al Módulo si presenta algún síntoma de COVID-19 o si no porta su cubrebocas. En caso de no poder asistir, se recomienda cancelar la cita para dar oportunidad a otras personas que lo necesitan.

Por otra parte, el INE informó que este lunes 7 de febrero los módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados, por lo que será a partir del martes 8 cuando se reanude el servicio en los horarios establecidos.

Cabe señalar que el INE contará con módulos móviles de atención los días 8, 9 y 11 de febrero en el municipio de Matamoros, en el centro comercial de bulevar Torreón-Matamoros número 2555 colonia Valle Hermoso, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.