Admite alcalde de Torreón alza de casos COVID dentro del Ayuntamiento

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que pese a que persiste un aumento en los contagios del COVID-19 en Coahuila y en la Comarca Lagunera, no se contempla aún la posibilidad de ordenar restricciones mayores en el tema social y de actividad económica.

Admitió además que dentro de la planta laboral de la Presidencia Municipal se han comenzado a registrar ya diversos contagios, aunque en todo caso no se ha afectado la operatividad y el servicio que se presta a la ciudadanía en general.

“Ahorita estas decisiones (restricciones) las tomamos en el seno del comité, hasta ahorita siguen los aforos como se vieron en el pasado lunes que fue el último Subcomité, si habrá que tomar otras medidas muy seguramente el próximo lunes lo habremos de dar (a conocer), es una pandemia que continua, que ha pegado con un mayor número de casos pero que no ha impactado con un mayor número de hospitalizaciones, de ocupación de camas y esto es importante, pero también es importante cuidarse, no tomar riesgos innecesarios, evitar la movilidad no esencial por supuesto y seguir apelando a lo mismo”.

Cepeda se refirió a los contagios del COVID-19 que se han presentado recientemente en Presidencia Municipal y el resto de las áreas del Ayuntamiento, sin precisar cifras señaló que se ha podido hacer frente a dichas situaciones sin afectar la operatividad y los servicios regulares que se ofrecen a la ciudadanía, especialmente en temas de trámites y de trabajo administrativo en edificios públicos.

“No tengo el dato, pero sí ha habido, es evidente que la Presidencia no ha sido ajena al aumento de casos, sí hemos tenido casos en todas las áreas, en todos los departamentos… Nosotros seguimos trabajando, siempre hay la forma de seguir cubriendo el trabajo pendiente, pero no, no ha afectado”, señaló Cepeda González.