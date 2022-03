Administradora de centro de rehabilitación afirma que irrumpieron en lugar buscando a una mujer

La administradora del centro de rehabilitación "Génesis" quien se identificó como Nayeli, dijo que si llegaron personas armadas, buscando a una mujer, una "doceava", (así se les llama a los pacientes de nuevo ingreso), por lo que la riña que se registró en el lugar fue porque los pacientes se asustaron ante el temor de que regresaran y se los llevarán.

Declaró que fue la noche de este lunes cuando los desconocidos llegaron preguntando por una persona en particular, sometieron al personal de vigilancia y les exigieron que revisaran los listados y se les indicó que no se encontraba la persona que buscaban, versión que no creyeron por lo que, se apoderaron de los documentos para verificar ellos mismos y al confirmarlo optaron por revisar todo el edificio.

Reportes indican que se generó una riña entre los internos

La administradora expresó que incluso arrancaron el sistema de videovigilancia.

Nayeli declaró que por la mañana, los pacientes hicieron otra revuelta, como medida de presión para que los dejaran irse, pues incluso tomaron los tubos de las literas, por eso el personal trató de someterlos, al tiempo que pidieron la presencia de las corporaciones policíacas.

Lograron controlar la situación y la entrevistada manifestó que decidió aclarar lo ocurrido por los familiares, ante la aparatosa movilización que se hizo de las corporaciones policíacas y por la información errónea que se pudiera generar.