¿Adiós al cubrebocas en México? Esto marcan las nuevas normas de la Secretaría de Salud

El Comité de la Nueva Normalidad, formado por las secretarías de Salud (Ssa), Economía (SE), Trabajo y Previsión Social (STPS), y el IMSS, estableció que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en los centros de trabajo a nivel nacional, que la vacunación contra el COVID-19 no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales y tampoco se les podrá pedir una prueba.

A casi dos años de la implementación de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID-19, el comité también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y filtro sanitario.

En el caso del cubrebocas, señaló que ya no es obligatorio su uso en espacios cerrados o abiertos, sólo recomendable; no obstante, existen consideraciones donde sí sugiere su uso: "A las personas que decidieron no vacunarse y como inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento, y en lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico", especificó.

Sin embargo, especialistas consideran que estas recomendaciones son inapropiadas ante la llegada de nuevos virus respiratorios estacionales, cepas de influenza y nuevas variantes del coronavirus que han traído como consecuencia la escalada abrupta de infecciones en países europeos.

"Los médicos avanzamos en dirección contraria al gobierno. Aunque emitamos recomendaciones con bases científicas para proteger la salud de la población, ellos las refutan de forma irresponsable", subrayó el doctor Héctor Rossete en entrevista.

Calificó como una decisión lamentable que el gobierno insista en la eventual eliminación del uso de cubrebocas conociendo los alcances de la enfermedad, porque prevé que la temporada de influenza sea difícil a consecuencia de los efectos que el COVIID-19 dejó en las personas que lo padecieron.

Explicó que el riesgo de que una nueva ola impacte al país por el relajamiento en las medidas sanitarias es alto debido a la vulnerabilidad de los mexicanos ante el lento avance en la vacunación.

El infectólogo Alejandro Macías señaló que aunque en los lineamientos existen consideraciones donde sí se sugiere usar cubrebocas a las personas que decidieron no vacunarse, es irresponsable apelar a que cada quien continúe con las medidas por su voluntad: "En países de primer mundo aún se prolongan altas olas de contagios pese a que su gente ha cooperado en el manejo responsable de medidas precautorias. Tenemos el caso de Suiza, en donde se dejó de usar como decreto oficial, pero hoy registra un grave repunte con posibilidad de confinamiento", dijo el experto en influenza en México.

Ambos médicos llaman a la cordura. Aconsejan a quienes han dejado de utilizar cubrebocas volver a hacerlo para evitar un nuevo pico de contagios "ante la conocida falta de responsabilidad en el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal".

Contrario a lo que indican los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas, sugieren evitar espacios cerrados o mal ventilados y mantener la sana distancia hasta en lugares abiertos.

Invitan a quienes no se han vacunado a aplicarse el biológico contra el COVID-19 e influenza para disminuir el impacto en la mortalidad por los virus respiratorios, aunque sea inminente la llegada de una nueva ola.

MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 DURANTE LA PANDEMIA

Autoridades aplicaron precauciones como sana distancia y cubrir el rostro o al menos boca y nariz para evitar contagios.

22 de abril de 2020. El Gobierno de la CDMX aplica el uso obligatorio de cubrebocas en el Metro y espacios públicos para evitar mayores contagios de COVID-19.

25 de mayo de 2020. En la transición a la nueva normalidad, el uso del cubrebocas será una medida auxiliar para prevenir contagios por COVID-19, dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

8 de febrero de 2021. Al regresar a las mañaneras luego de que enfermó de COVID-19, el presidente dijo que no usaría cubrebocas porque funcionarios de salud le indicaron que ya no podía contagiar.

21 de abril de 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el uso de cubrebocas nunca ha sido obligatorio en nuestro país.