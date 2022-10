¡Adiós a la tradición! Mundial de Qatar 2022 prohibirá máscaras de lucha libre en los estadios

Si hay algo que caracteriza a la afición mexicana en cada Copa del Mundo es el colorido que ponen en los estadios, juegue o no la Selección Nacional.

Los Sombreros de charro, zarapes, disfraces del Chapulín Colorado, son algunas de las vestimentas que más se ve en los Mundiales, pero tampoco pueden faltar las máscaras de lucha libre, que para Qatar 2022 no se podrán ver en los estadios.

De acuerdo con la última actualización del Comité Organizador en los objetos que no están permitidos lucen las máscaras u otro objeto que cubra por completo el rostro de los aficionados, fue como lo manifestó Alfonso Zegbe, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en charla para ESPN.

"La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no lo veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas", declaró el funcionario.

El Comité Organizador de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha reiterado en constantes ocasiones sobre respetar las reglas y tradiciones culturales y religiosas del país anfitrión, por lo que recomiendan no llevar las máscaras ni usarlas en las calles o los estadios.

Las autoridades podrían hacer a los aficionados llamados de atención, y a pesar de explicarles que es una tradición mexicana, no se garantiza que haya un acto positivo por parte de los superiores.