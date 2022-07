Acusar que en Morena no hay piso parejo es menospreciar a la gente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aquellas voces dentro de Morena que aseguran que no hay piso parejo para la candidatura presidencial para 2024 hacen "un menosprecio a la gente" y aseguró que en el partido sí existe igualdad de condiciones y que no hay "dados cargados ni cartas marcadas".

En conferencia de prensa matutina y al reiterar que el mejor método para la elección del candidato a las elección de 2024 es la encuesta, el jefe del Ejecutivo federal acusó que quienes apuestan a las trampas "les va mal".

Expresó su apertura para dialogar con los aspirantes

Afirmó que si la gente ve que el presidente de la República o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de algún aspirante "eso lo rechaza la gente y conlleva a la idea de que no se tiene confianza en la gente y que el pueblo es manipulable".

"Cuando se habla de que no hay piso parejo eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa. ¿Cómo va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene efecto de búmeran pero eso también conlleva la idea de que no le tiene confianza al pueblo de que piensa que el pueblo es manipulable, pues no, ya esto cambió.

"Que tengan confianza, de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas", dijo el presidente López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que quienes apuestan a las trampas "les va mal, ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona".

Acusan que las medidas cautelares del INE son un exceso y una violación sus libertades

El pasado domingo, ante los presuntos actos anticipados de campaña en los que pudieran estar incurriendo algunos de las y los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 en Morena, la organización "Progresistas por la unidad y piso parejo", que encabeza la senadora Martha Lucía "Malú" Mícher Camarena junto con otros militantes que apoyan las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard, pidió a la dirigencia del partido que fije reglas claras y piso parejo para que la competencia sea democrática y se abandonen prácticas del viejo régimen.

En conferencia de prensa, la legisladora por Guanajuato exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales, se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con los militantes y simpatizantes, y se convoque a una reunión con representantes de las y los interesados en participar en este proceso interno "para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos que pongan la muestra a las demás fuerzas políticas de la calidad democrática de nuestro proceder".