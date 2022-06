Acusan retroceso en atención a víctimas en La Laguna

La Red de Mujeres de La Laguna manifestó indignación ante el retroceso que se vive en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en la región lagunera. Señalan que a la fecha, la citada institución cuenta únicamente con dos abogadas para atender la inmensurable cantidad de casos que se presentan diariamente y que en aumento, sólo se van acumulando.

La colectiva feminista tiene incidencia de 30 años por la defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas y niños y este pronunciamiento lo hicieron mediante un comunicado dirigido al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como a la presidenta ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Magdalena López Valdez; al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés; al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González y a la sociedad en general.

Señalaron que, debido a esta insuficiencia de personal jurídico e interdisciplinario, "es que erróneamente se ha priorizado solo la atención a casos judicializados, dejando en el olvido e indefensión la etapa inicial de la investigación, propiciando la arbitrariedad en la integración de la carpeta de la investigación, a la que muchas víctimas se enfrentan ante el Ministerio Público, quien, según los reportes de mujeres a esta Red, dan 'carpetazo', inmovilizando los actos de investigación, faltando a la debida diligencia, obstaculizando así su derecho la justicia".

EXIGEN MÁS PERSONAL Y ESPECIALIZACIÓN

Por este motivo, la Red de Mujeres exige la pronta contratación de personal jurídico y de otras disciplinas debidamente capacitado para la atención de delitos y violaciones de derechos humanos en agravio a las mujeres, así como la especialización en atención a otros delitos (como los delitos sexuales y patrimoniales) y graves violaciones a los derechos humanos.

Resaltaron que, no sólo se está faltando a los derechos y garantías consagradas en diversos artículos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a lo dispuesto en otros artículos de la Ley Genel de Víctimas, sino que además puntualizaron a las autoridades del estado de Coahuila que en consecuencia a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el 2018 ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que dé las condiciones para la no emisión de la AVG en Coahuila, el grupo Interdisciplinario de la Conavim propuso que:

"Se debe fortalecer los recursos humanos y materiales de las delegaciones de las Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en los diversos municipios del estado, principalmente en el municipio de Torreón…''.

Dijeron que en su momento, el estado de Coahuila señaló como indicador parcialmente cumplido, no obstante, "al día de hoy, al no encontrarse bajo la presión política y social de la solicitud de la AVG, descaradamente olvidó dicho compromiso, volviendo a la simulación de los discursos, no así en la realidad".

La colectiva feminista comentó que nuevamente ven a las instituciones gubernamentales rebasadas por completo ante el fenómeno de la violencia contra mujeres, niños y niñas. Esto último lo han constatado por las múltiples solicitudes de ayuda que llegan a la Red de Mujeres de La Laguna a a cualquier día y hora.

Finalmente, en el comunicado exigieron a las autoridades en mención que se de cumplimiento a los compromisos que el ejecutivo estatal hizo en 2018 con el grupo de trabajo y la comisionada de la Conavim.

Posicionamiento

La colectiva feminista emitió un comunicado ayer dirigido a autoridades municipales y estatales, así como a la Comisión de los Derechos Humanos y a la comunidad en general.

* Red de Mujeres de La Laguna es una colectiva que promueve la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades, así como de niños y niñas.

* El posicionamiento está disponible en las redes sociales de Facebook: Red de Mujeres de La Laguna.