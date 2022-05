Acusan al gobierno municipal pasado de entregar datos falsos sobre Simas Torreón

La secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, acusó a la pasada administración municipal de entregar datos “falsos” y favorecer la “opacidad” sobre la situación real del agua potable en la ciudad.

Justificó que lo anterior ocasionó que la nueva administración municipal no pudiera tomar las determinaciones en tiempo y forma para atender la crisis del agua en Torreón, especialmente en temas de mantenimiento en pozos para dar servicio en los primeros meses de este año.

“Cuando hay una entrega-recepción transparente se pueden hacer muchas cosas porque visualizas cuál es la situación que guarda el órgano o el tema que hay, definitivamente no fue el caso, se recibió (la administración) con muchos temas que bueno, pues fueron opacos en ese sentido, entonces al momento de llegar, bueno, pues llegas a poder investigar y tratar de hacer las cosas con base en lo que te informaron en la entrega-recepción, pero esto no era certero, no era cierto los datos que se presentaron ahí, por eso fueron muchos atrasos”, señaló la funcionaria municipal.

De esa manera, negó que se haya tenido "falta de planeación" de parte de la presente administración, por el contrario, dijo que se han estado ejecutando las labores necesarias para dar solución a los pendientes en el tema del agua potable, además de otras en los que también se recibieron pendientes diversos.

En ese sentido, recordó que será el próximo lunes, en punto de las 07:30 horas, que se emita un comunicado del alcalde, Román Alberto Cepeda, respecto a la crisis del agua en Torreón.

El mensaje será transmitido por las redes sociales de la administración y noticieros de toda la localidad.