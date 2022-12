Acusan a Millie Bobby Brown de besar a un actor de Enola Holmes 2 sin consentimiento

El 2022 fue un gran año para Millie Bobby Brown, gracias a la cuarta temporada de Stranger Things, y la secuela de Enola Holmes, sin embargo, esta última película le ha traído polémica a su carrera, ya que fue acusada de besar sin su consentimiento a uno de sus compañeros de reparto.

La cinta, que se estrenó el pasado 27 de octubre en Netlifx consiguió gran aceptación de parte del público, en donde Millie da vida a la intrépida y perspicaz hermana de Sherlock Holmes, el cual es interpretado por Henry Cavill.

En esta secuela la protagonista por fin besa a su interés romántico, el Lord Tewkesbury, interpretado por Louis Partridge.

Pero detrás de cámaras las cosas no ocurrieron tan romántico.

En un video que se encuentra en TikTok, Brown detalla como era su relación con su compañero de reparto, así como los detalles sobre la escena en la que lo agarra y lo besa.

"Fue en el ensayo, le agarré la cara y lo besé, y él estaba muy sorprendido", señala la actriz, "realmente fue emocionante ver a una chica dar el primer paso", pero su descripción no fue muy aceptada y ha recibido duras críticas. "Como Louis es un buen amigo, no paré de darle puñetazos, no estaba fingiendo, realmente le estaba haciendo daño. Al final, me dijo: "Millie, ¿puedes fingir que me das un puñetazo? Le estaba dando de lleno en el estómago", dijo Millie, en el video que puede verse en YouTube.

Sin embargo, esta anécdota de rodaje no le ha caído en gracia a la coordinadora de intimidad, Jessica Steinrock, quien en su cuenta de TikTok, criticó el comportamiento de Millie Bobby, a quien señala, no disponía del beneplácito de tratar de semejante manera a Partidge durante el rodaje de la cinta.

"Ohh no, me encanta Millie Bobby Bron, pero esta no es la preciosa historia que creen que es. Estoy segura de que ella y su compañero de reparto tienen una gran compenetración, y mucha confianza, pero no deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima jamás", dijo.

"Al final, esto significa que ella no le pidió su consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de haberle besado, quiere decir que la comunicación no fue como realmente debía ser", agregó.

Concluyó señalando que "para la próxima vez, tenemos que pedir consentimiento".