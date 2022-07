Acusan a Gómez Palacio de no pagar refrendo de vehículos

Mario Ibáñez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Gómez Palacio, denunció públicamente que el Ayuntamiento no ha cumplido con el pago de derechos vehiculares de unidades municipales, pero en cambio sí multan a los ciudadanos por no pagar sus derechos e impuestos correspondientes.

"¿Cómo es posible que una autoridad exige a los ciudadanos estar en regla y no hace lo propio? Es su responsabilidad. Hay vehículos que tienen vencidas las placas y no solamente no han refrendado, ni siquiera han pagado y el Gobierno del Estado este año sacó un programa de borrón y cuenta nueva y el gobierno municipal debió haber visto las formas y mecanismos para ponerse al corriente", dijo Ibáñez.

El dirigente local panista hizo la denuncia a razón de quejas que se han recibido por infracciones de tránsito, "específicamente por el refrendo vehicular, es decir que tienen vencidas sus placas. Nos dimos a la tarea de investigar y revisar cómo se encuentra el municipio en ese sentido y encontramos un adeudo histórico, porque en 3 años de esta administración no han hecho un solo pago de refrendo de todo el parque vehicular y nada más del parque vehicular que ocupa el ayuntamiento junto con el personal administrativo, son más de 2 millones de pesos de adeudo", dijo el presidente de Acción Nacional.

Recordó que los bienes del municipio son públicos, al igual que los recursos que se usan para cubrir lo anterior y dijo que se trata de falta de criterio y de responsabilidad por parte del departamento de patrimonio municipal y además que faltaría revisar -todavía- si los vehículos de Seguridad Pública y de Sideapa están en regla.

Señaló que se trata de una falla administrativa y que ya son tres años que pasaron de la actual administración y no hicieron bien su trabajo, siendo que es responsabilidad de los funcionarios, argumentó.

Mencionó que son 62 vehículos, que ya revisaron los que están en esta situación de no estar en regla.

"Es una pésima administración porque no ha sabido hacer su trabajo ni aplicar los recursos municipales para lo que tiene que ser. Están dejando una herencia catastrófica a la siguiente administración; estamos viendo que se deja una deuda de al menos 250 millones de pesos actualmente del Sideapa con la CFE por ejemplo", acotó.

AFIRMA CONTRALORA EJERCICIO RESPONSABLE

A través de un comunicado oficial del Ayuntamiento de Gómez Palacio, la contralora municipal, Anabel Rangel, aseguró que el Municipio ha sido responsable en el gasto público.

La funcionaria destacó que han sido tres años difíciles en el aspecto financiero, dos de los cuales transcurrieron en plena pandemia de COVID-19, lo que tuvo fuertes repercusiones en la captación de recursos económicos.

"A esto se suma el retraso que siempre se tuvo en el pago de participaciones del Estado, de las cuales siguen pendientes 100 millones de pesos, y cuya situación obligó a priorizar el gasto para generar las menores afectaciones posibles", aseguró el comunicado.

La contralora -y no el personal de la Tesorería Municipal- informó que la actual Administración ha tenido que disponer de recursos propios para el pago de nómina y todo lo relacionado con las prestaciones, tanto de trabajadores de confianza como sindicalizado que presupuestalmente estaban etiquetadas para el pago de salarios y prestaciones personales.

La contralora señaló además que en el curso de la pandemia, se aplicaron recursos en la compra e instalación de cabinas sanitizantes y todos los insumos para la protección del personal y la propia ciudadanía que acude a las oficinas municipales. Incluso, se entregaron apoyos materiales a clínicas y hospitales.

"Por estos motivos, se ha tenido que priorizar el gasto hacia las necesidades más imperantes, y se han dejado de lado compromisos como el replaqueo de los vehículos, adeudo que además fue herencia de la administración anterior. Hemos sido un gobierno transparente, con rendición de cuentas y que ha saneado las finanzas", cita el comunicado oficial del Ayuntamiento.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, las facultades de la contralora son de vigilancia y no ejerce directamente los recursos, ya que su enlace es la Comisión de Hacienda y es auxiliar de la Tesorería. Entre sus facultades está el fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto anual de egresos, además de vigilar el cumplimiento de las obligaciones que a proveedores y contratistas de la administración.

Sin embargo, al día de hoy, todavía el Ayuntamiento debe a la mayoría de los proveedores a los que se le debía al inicio de la administración y además se tiene un adeudo importante con la CFE.